Questa notte torna l’ora solare (insieme agli sprechi di energia): a che ora dobbiamo spostare le lancette?

Questa notte torna l’ora solare: alle 3:00 le lancette andranno spostate un’ora indietro. Sebbene guadagneremo un’ora di sonno, le serate diventeranno più buie, aumentando il consumo energetico e l’impatto ambientale.

Ci risiamo: a partire da questo fine settimana si torna all’ora solare, una consuetudine che, a detta di molti esperti, non favorisce né le nostre tasche né l’ambiente. Vediamo perché mantenere l’ora legale tutto l’anno potrebbe portare significativi vantaggi.

Quando avverrà il cambio di ora e cosa comporta

L’ora solare ritornerà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, quando alle 3:00 dovremo spostare le lancette un’ora indietro, guadagnando un’ora di sonno, ma perdendo un’ora di luce serale. Questo cambio di orario influisce non solo sulla nostra routine, ma anche sui consumi energetici e sulle emissioni inquinanti, con un aumento dell’uso di luce artificiale e riscaldamento durante i mesi più freddi.

Questo passaggio torna a suscitare dibattiti sia in Italia sia a livello europeo, con molte persone e organizzazioni che richiedono l’adozione permanente dell’ora legale.

Si dorme un’ora in più?

Il ritorno all’ora solare ci consentirà di dormire un’ora in più e di avere più luce al mattino, ma renderà le serate più buie, accentuando la sensazione di giornate più corte fino al solstizio d’inverno del 21 dicembre. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2025, quando tornerà l’ora legale, introdotta inizialmente nel 1916 in Germania per risparmiare energia.

In Italia, l’ora legale contribuisce a un risparmio stimato di 220 milioni di euro l’anno e a ridurre le emissioni di CO2, ma la sua alternanza con l’ora solare è oggetto di dibattito in Europa. Paesi del Nord preferirebbero mantenere l’ora solare, mentre quelli del Sud favoriscono l’ora legale. La Commissione Europea ha avviato una consultazione per abolire il cambio orario nel 2018, senza però raggiungere una decisione definitiva.

Il cambio d’orario può influire sul benessere fisico e psicologico, specialmente per chi ha disturbi del sonno, bambini e anziani. Gli esperti consigliano di adattarsi gradualmente, modificando orari di sonno e pasti in anticipo per attenuare gli effetti sul ritmo circadiano.

La petizione per l’ora legale tutto l’anno

Il passaggio permanente all’ora legale sembra avere sempre più sostenitori, specie in un momento di crescente consapevolezza ambientale ed economica, ma la scelta finale rimane nelle mani delle istituzioni, che dovranno valutare come bilanciare risparmi economici, riduzioni di emissioni e benessere sociale. Se anche voi volete sostenere la causa, potete firmare la petizione su Change.org, che conta già decine di migliaia di firme.

