Quanto durano le creme solari una volta aperte?

Che durata ha l'efficacia di un filtro solare? Bisogna guardare le informazioni in etichetta, ma ci sono anche altri fattori da considerare

Le giornate di sole invitano a trascorrere più tempo all’aria aperta, godendo dei benefici del sole. Ma per farlo in sicurezza è fondamentale utilizzare una protezione solare adeguata al proprio tipo di pelle e, soprattutto, prestare attenzione alla corretta conservazione di questo prodotto.

Un dubbio comune riguarda la durata delle creme solari dopo l’apertura: per quanto tempo si conservano efficaci? Vediamo insieme.

Il periodo di validità

In generale, la durata di un filtro solare aperta varia da 6 a 12 mesi dalla prima apertura: questo dato non è casuale, ma si basa su studi scientifici che valutano la stabilità dei filtri solari nel tempo. Per avere un’informazione precisa, è importante consultare la confezione del prodotto.

Sull’etichetta troveremo il simbolo PAO (Period After Opening) rappresentato da un vasetto aperto con un numero all’interno: il numero indica quanti mesi il prodotto mantiene le sue proprietà dopo l’apertura.

Oltre al tempo trascorso dall’apertura, vi sono però altri fattori possono influenzare la durata e l’efficacia di un filtro solare. Tra questi:

esposizione a temperature elevate: calore e sole diretto possono accelerare il deterioramento dei filtri solari – ecco perché è consigliato di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette

calore e sole diretto possono accelerare il deterioramento dei filtri solari – ecco perché è consigliato di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette contatto con acqua o aria: l’esposizione all’acqua, anche se minima, può alterare la formulazione della crema – per questo è importante chiudere bene il tappo dopo ogni utilizzo

l’esposizione all’acqua, anche se minima, può alterare la formulazione della crema – per questo è importante chiudere bene il tappo dopo ogni utilizzo ossidazione: l’ossidazione è un processo naturale che può degradare i componenti del nostro filtro solare. Per limitarla, evitiamo di esporre il prodotto all’aria per periodi prolungati.

Riconoscere un filtro solare scaduto

Anche se non è ancora scaduto secondo il PAO, un filtro solare potrebbe non essere più efficace se presenta alcune caratteristiche – come:

odore sgradevole o rancido

colore alterato

consistenza diversa dal solito (più densa o grumosa)

separazione evidente degli ingredienti.

In caso di dubbi, è sempre meglio evitare di utilizzare il filtro solare e comprarne uno nuovo, per non correre il rischio di una protezione incompleta o inefficace.

