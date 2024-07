Niente più “avvocata” e “sindaca”: la proposta di legge della Lega di proibire il femminile nei titoli istituzionali e professionali

La Lega vuole vietare l’uso del femminile nei titoli istituzionali e professionali: sono previste sanzioni che vanno da 1.000 a 5.000 euro

Nonostante il contesto globale segnato da crisi economiche e conflitti, la Lega ha scelto di focalizzarsi sul linguaggio di genere. Il partito sta infatti promuovendo una proposta di legge che mira a vietare l’uso del femminile nei titoli istituzionali e professionali, come “avvocata” e “sindaca”.

L’iniziativa, avanzata dal senatore leghista Manfredi Potenti, cerca di preservare quella che viene definita la “purezza” della lingua italiana contro quelle che considera eccessive modificazioni simboliche. Il testo della proposta, ancora in fase di bozza, prevede una serie di restrizioni all’uso del linguaggio di genere nei documenti ufficiali.

Secondo l’articolo 3, sarà vietato l’uso del femminile per i titoli pubblici e professionali, limitando le opzioni al maschile universale o alla doppia forma. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare che la parità di genere venga perseguita attraverso modifiche linguistiche che il partito considera non rispettose delle istituzioni.

Sono previste sanzioni fino a 5.000 euro

La legge non si limita a stabilire divieti ma prevede anche sanzioni significative per le violazioni. Chi utilizzerà il femminile in contesti ufficiali sarà soggetto a multe che vanno da 1.000 a 5.000 euro, come stabilito dall’articolo 5. Queste sanzioni intendono scoraggiare l’adozione di termini che, secondo la Lega, deformano la lingua italiana per scopi simbolici legati alla parità di genere.

La proposta ha ovviamente suscitato forti reazioni e dibattiti. Del resto, in un periodo di grande instabilità sociale e politica, concentrarsi su questioni linguistiche oltre ad essere fuori luogo è persino regressivo.

Dall’altro c’è chi sostiene questa legge che afferma che la lingua deve riflettere le tradizioni e la stabilità istituzionale, senza lasciarsi influenzare da tendenze moderne che, a loro avviso, non hanno fondamento nella pratica istituzionale.

