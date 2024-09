Porta gli antichissimi benefici del “Mantra dei Mantra” nella tua quotidianità

Due parole in una lingua antica dal significato profondo: vi spieghiamo perché dovreste introdurre il mantra Hong-So nella vostra vita quotidiana (e come farlo al meglio)

I mantra, espressioni ripetitive che originano dalla tradizione orientale, sono strumenti antichi e potenti utilizzati nelle pratiche di meditazione.

In un’epoca caratterizzata da stress e disconnessione interiore, sempre più persone in Occidente stanno scoprendo i benefici di questi canti meditativi per migliorare il benessere mentale e fisico.

Tra i mantra più potenti e ricchi di significato, il mantra Hong-So ha trovato uno spazio speciale anche tra chi cerca equilibrio e chiarezza mentale nel mondo moderno. Ma cos’è esattamente questo mantra, e perché sta avendo così tanto successo?

Origine del “Mantra dei Mantra”

Hong-So è considerato uno dei mantra più antichi e potenti, poiché affonda le sue radici nella “tecnica Hamsa”, una pratica yogica descritta nelle scritture sacre dello yoga come un vero gioiello.

Risalente a migliaia di anni fa, questa tecnica è progettata per favorire la consapevolezza del respiro e l’unione tra mente, corpo e spirito. Il mantra è formato da due sole sillabe: “Hong”, che si recita durante l’inspirazione, e “So”, che accompagna l’espirazione.

Il significato del mantra è semplice ma profondo. In sanscrito, Hong-So si traduce con “Io sono Spirito“. Questa affermazione universale ci ricorda che non siamo solo corpo o mente, ma siamo esseri spirituali, connessi a una dimensione più elevata di consapevolezza.

Il mantra Hong-So è stato poi introdotto in Occidente da Paramahansa Yogananda, un maestro spirituale indiano, attraverso il suo libro Autobiografia di uno Yogi e gli insegnamenti del Kriya Yoga, negli anni Venti del secolo scorso.

La missione del maestro era portare la saggezza millenaria dell’Oriente all’attenzione del mondo moderno, rendendo accessibili tecniche spirituali profonde a chiunque desiderasse intraprendere un percorso di crescita personale.

Benefici della pratica

La pratica del mantra Hong-So, come ogni pratica meditativa, offre una serie di benefici fisici, mentali ed emotivi, che possono migliorare il benessere quotidiano in modo significativo. Alcuni dei principali benefici includono:

Fermare i pensieri. Ripetendo il mantra, la mente si svuota gradualmente dai pensieri e dalle preoccupazioni che la invadono quotidianamente. Questo aiuta a sviluppare la capacità di restare concentrati e presenti

Ripetendo il mantra, la mente si svuota gradualmente dai pensieri e dalle preoccupazioni che la invadono quotidianamente. Questo aiuta a sviluppare la capacità di restare concentrati e presenti Allentare lo stress. La respirazione controllata, associata al mantra, riduce i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) nel corpo, favorendo una sensazione di calma e tranquillità

La respirazione controllata, associata al mantra, riduce i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) nel corpo, favorendo una sensazione di calma e tranquillità Dissolvere rabbia e preoccupazioni. Il mantra aiuta a coltivare la pace interiore e la comprensione, dissolvendo sentimenti negativi come rabbia, ansia e preoccupazioni e promuovendo uno stato mentale più sereno

Il mantra aiuta a coltivare la pace interiore e la comprensione, dissolvendo sentimenti negativi come rabbia, ansia e preoccupazioni e promuovendo uno stato mentale più sereno Favorire la calma e la gioia. Grazie alla pratica regolare, è possibile sperimentare una maggiore stabilità emotiva e una connessione più profonda con se stessi, portando una sensazione di gioia interiore

Grazie alla pratica regolare, è possibile sperimentare una maggiore stabilità emotiva e una connessione più profonda con se stessi, portando una sensazione di gioia interiore Rallentare e fondersi con il respiro. Questa tecnica è perfetta per chi ha una vita frenetica e vuole imparare a fermarsi, ascoltare e fondersi con il proprio respiro. Il semplice atto di respirare consapevolmente diventa una fonte di rigenerazione.

Il mantra Hong-So nella quotidianità

Introdurre il mantra Hong-So nella nostra routine quotidiana è un passo semplice ma potente per migliorare il nostro benessere.

Non è necessario dedicare ore alla meditazione per beneficiare di questa pratica (soprattutto se siamo dei neofiti): anche solo cinque o dieci minuti al giorno possono fare una grande differenza. Ecco alcuni consigli pratici per iniziare:

Inizia la giornata con il mantra. Appena svegli, dedichiamo qualche minuto a recitare il mantra mentre facciamo respiri profondi: questo ci aiuterà a iniziare la giornata con calma e centratura Usa il mantra nelle pause. Nei momenti di pausa, anziché controllare il telefono e scrollare sui social, chiiudiamo gli occhi e recitiamo mentalmente Hong-So per qualche minuto: questo ti permetterà di ricaricarti rapidamente e ridurre lo stress accumulato, per tornare operativi Concludi la giornata con il mantra. Recitare il mantra prima di andare a letto favorisce un sonno più profondo e rilassato, allontanando i pensieri che spesso disturbano la nostra mente prima di addormentarci Integra il mantra nelle tue attività quotidiane. La pratica della meditazione non si limita alla postazione e al tappetino da yoga, ma può essere portata in ogni momento della nostra quotidianit. Che siamo in coda al supermercato, in macchina o a fare una passeggiata, il mantra Hong-So può essere ripetuto in qualsiasi momento della giornata, trasformandolo in un’opportunità di connessione con noi stessi.

