Queste sono le pizzerie più green d’Italia (per l’attenzione a sostenibilità e materie prime): c’è anche la tua preferita?

La guida 50 Top Pizza 2024 ha premiato le pizzerie con un’attenzione particolare per la sostenibilità e per l’approvvigionamento delle materie prime con il riconoscimento “Forno Verde”

La guida 50 Top Pizza 2024 ha premiato le migliori pizzerie in Italia. Da alcuni anni, però, ricevono un importante riconoscimento anche le pizzerie che si distinguono per l’attenzione nell’approvvigionamento delle materie prime, scegliendo produttori rispettosi delle norme ecocompatibili e del lavoro delle persone.

A queste viene conferito il premio “Forno Verde” che mette in luce l’importanza della sostenibilità, un parametro sempre più centrale nel settore della ristorazione. La riduzione della plastica e del polistirolo è un altro criterio fondamentale: dall’approvvigionamento alla consegna, ogni fase deve rispettare l’ambiente.

Inoltre per essere premiate le pizzerie non devono impegnarsi solamente in cucina, ma devono anche svolgere un ruolo attivo nel sensibilizzare i clienti e la comunità sull’importanza della sostenibilità e della difesa dell’ambiente. In un momento critico per il pianeta, ogni piccolo gesto contribuisce a costruire un futuro migliore per le giovani generazioni.

Quali sono le pizzerie premiate con il “Forno Verde”

I pizzaioli sono incoraggiati a mettere lo stesso impegno nella sostenibilità che mettono nella creazione dei loro impasti. Devono scegliere fornitori green, adottare contenitori compatibili, ridurre gli sprechi e eliminare la plastica dalle loro attività. L’attenzione all’ambiente deve diventare una priorità per tutti gli operatori del settore gastronomico e questo premio è un incentivo a farlo.

Ma vediamo quali sono le pizzerie premiate con il riconoscimento “Forno Verde” per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Quest’anno sono sette e sono le seguenti:

Denis – Milano, Lombardia

Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta, Campania

Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

Pizzarium – Roma, Lazio

Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

Fonte: 50 Top Pizza Italia 2024

