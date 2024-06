Ondata di caldo in arrivo: 5 modi per stare freschi (anche senza aria condizionata)

Per contrastare la calura estiva, il condizionatore non è la soluzione migliore che possiamo adottare: ecco alcuni trucchi da seguire

Le colonnine di mercurio sono schizzate alle stelle, segnalandoci che la prima temuta ondata di caldo della stagione estiva è ormai arrivata.

Riuscire a “sopravvivere” a queste temperature così alte diventa un’impresa sempre più ardua – e ricorrere all’uso massiccio dei condizionatori non è una scelta saggia, né per il nostro portafogli né per l’ambiente.

Infatti, questi dispositivi sono molto energivori e rilasciano al tempo stesso emissioni inquinanti nell’atmosfera, come vi abbiamo spiegato in questo articolo.

Cosa fare allora? Esistono “trucchetti” e strategie fai da te per rinfrescare la casa e mantenere il corpo più fresco durante le giornate più calde, che non prevedono il ricorso al condizionatore: eccone alcuni.

Elimina le fonti di calore in casa

La prima regola per combattere il caldo è quella di ridurre al minimo le fonti di calore interne. Sostituiamo le lampadine tradizionali con quelle a LED, che producono meno calore (oltre a consumare meno energia).

Inoltre, evitiamo di utilizzare elettrodomestici che generano calore come forno, ferro da stiro, piano cottura e lavatrice – almeno nelle ore più calde della giornata.

Sfrutta il potere rinfrescante dell’acqua

L’acqua è un alleato prezioso per combattere il caldo. Possiamo posizionare delle bacinelle di acqua fredda e ghiaccio in casa, soprattutto nelle zone più frequentate: la loro presenza sarà sufficiente a rinfrescare l’ambiente senza sprechi di energia.

Se stiamo studiando o lavorando seduti alla scrivania, possiamo anche +immergere i piedi nell’acqua fredda o utilizzare degli asciugamani bagnati da applicare su testa e spalle per un sollievo immediato.

Inoltre, ricordiamo di bere molta acqua durante il giorno, anche se non avvertiamo senso di sete, per mantenere il corpo idratato nonostante la perdita di liquidi dovuta alla sudorazione.

Usa un nebulizzatore

Per contrastare la calura e rinfrescarci nelle ore più torride, possiamo usare un nebulizzatore: riempiamolo con acqua fredda e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale alla menta o all’eucalipto, rinfrescanti e tonificanti.

Vaporizziamo la miscela ottenuta sulla pelle accaldata, sulla testa e sui vestiti per un effetto rinfrescante immediato.

Impedisci al calore di entrare in casa

Per combattere il caldo, è essenziale evitarne l’ingresso in casa durante le ore più calde della giornata.

Per fare questo, abbassiamo le tapparelle o le persiane delle finestre esposte al sole diretto e chiudiamo le finestre durante il giorno, aprendole se possibile durante la notte per far circolare aria fresca.

Inoltre, possiamo stendere lenzuola e asciugamani bagnati davanti alle finestre aperte per creare un effetto rinfrescante.

Indossa i vestiti giusti

Un consiglio mai scontato è quello di indossare, anche in casa, abiti leggeri e traspiranti in tessuti naturali come cotone o lino, che permettono una migliore circolazione dell’aria e favoriscono la traspirazione.

Evitiamo i tessuti sintetici (come lycra o nylon) che non lasciano “respirare” la pelle e colori scuri che assorbono maggiormente il calore, preferendo a essi colori più chiari che lo riflettono.

