Non buttare i vecchi centrini della nonna! Riutilizzali così per decorare dolci e torte preferite

Spopolano sui social consigli per riutilizzare i vecchi centrini a uncinetto delle nonne, e trasformarli in eleganti decorazioni per pane e torte

Le vecchie tradizioni delle nostre nonne stanno conoscendo una nuova diffusione – anche grazie a Internet e ai social network che, una volta tanto, si fanno veicolo di valori positivi ed educativi.

Un esempio di questo nuovo trend è senza dubbio il recupero dei vecchi centrini realizzati all’uncinetto e un tempo utilizzati per adornare tavolini e mensole, e che oggi assumono nuova vita…in cucina!

Leggi anche: I centrini pugliesi ornano i covoni di fieno: l’installazione di Locorotondo unisce l’arte dell’uncinetto ai lavori della terra

Nuova vita ai vecchi centrini

Possiamo dire con certezza che i centrini non sono più un accessorio di arredo ambito e apprezzato come lo erano un tempo, quando si trovavano sotto i vasi da fiori, all’interno dei cesti di frutta, sui tavolini davanti al divano, sui comodini.

Negli anni, il fascino di questi piccoli pezzi d’artigianato così sapientemente lavorati è sbiadito. Ma questo non vuol dire che i centrini non possano tornare ad avere un ruolo da protagonista come lo avevano un tempo.

Realizzati con filo di cotone o lana, i centrini a uncinetto possono infatti essere utilizzati come formine per lo spolvero dello zucchero a velo, della farina o del cacao.

Come usarli in cucina

Il procedimento è molto semplice. Basta posizionare il centrino sulla pagnotta cruda o sulla torta già fredda e spolverare delicatamente lo zucchero a velo, la farina o il cacao attraverso i fori del centrino.

In questo modo, si otterrà una decorazione precisa e uniforme, con motivi a pizzo o a trafori che renderanno il dolce ancora più invitante.

I vantaggi di utilizzare i centrini a uncinetto per decorare pane e torte sono molteplici:

originalità: i centrini permettono di creare decorazioni uniche e personalizzate, che si distinguono dalle classiche spolverate di zucchero a velo

i centrini permettono di creare decorazioni uniche e personalizzate, che si distinguono dalle classiche spolverate di zucchero a velo facilità d’uso: il procedimento è semplice e alla portata di tutti, anche di chi non ha esperienza in pasticceria

il procedimento è semplice e alla portata di tutti, anche di chi non ha esperienza in pasticceria risparmio: i centrini a uncinetto sono un’alternativa economica alle formine per lo spolvero in silicone o acciaio

i centrini a uncinetto sono un’alternativa economica alle formine per lo spolvero in silicone o acciaio versatilità: possono essere utilizzati per decorare pane, torte, biscotti e qualsiasi altro tipo di dolce

possono essere utilizzati per decorare pane, torte, biscotti e qualsiasi altro tipo di dolce ecosostenibilità: i centrini a uncinetto sono realizzati con materiali naturali e riutilizzabili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Insomma, l’utilizzo dei centrini a uncinetto per decorare pane e torte rappresenta un modo originale e creativo per aggiungere un tocco di tradizione e raffinatezza alle proprie creazioni culinarie.

Inoltre, è un’ottima idea per riciclare i centrini vintage o per realizzare decorazioni personalizzate con i propri colori preferiti.

Quindi, la prossima volta che preparate un pane o una torta, non dimenticate di dare un’occhiata ai vostri centrini a uncinetto. Potreste scoprire un nuovo modo per rendere i vostri dolci ancora più speciali.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: