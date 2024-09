Vestirsi in modo sostenibile: come creare un capsule wardrobe perfetto per ogni taglia

La sostenibilità sta diventando un tema centrale anche nella moda, e il capsule wardrobe è un trend perfetto per chi vuole ridurre gli acquisti e l'impatto ambientale. Si tratta di creare un guardaroba con pochi capi, ma versatili e di qualità, che si abbinano facilmente tra loro. La chiave è scegliere capi che ti fanno sentire a tuo agio e che si possono usare in più occasioni.

La sostenibilità è un concetto che sta prendendo sempre più piede anche nel mondo della moda. Tra i trend più in voga c’è quello del capsule wardrobe, un guardaroba ridotto all’osso, pensato per massimizzare le opzioni di outfit usando pochi capi.

Qualunque taglia si porti, creare un capsule wardrobe sostenibile è possibile e facile. Vediamo insieme come.

Cos’è un capsule wardrobe e perché è sostenibile

Partiamo dalle definizioni. Un capsule wardrobe è un guardaroba composto da un numero limitato di capi, che possono essere facilmente abbinati tra loro per creare diversi outfit.

L’idea è questa: ridurre il numero di acquisti, puntando su qualità, versatilità e durata. Ciò consente di ridurre il proprio impatto ambientale ed evitare il fast fashion, perché semplicemente si acquista meno, si producono meno rifiuti e si scelgono indumenti più durevoli.

Ma come si fa a crearne uno e quali sono i capi da includere?

I capi fondamentali da includere

Quando si dà vita a un capsule wardrobe, ci sono alcuni capi essenziali che funzionano quasi sempre, indipendentemente da taglie e stile personale.

T-shirt basic

Una t-shirt bianca e una nera sono estremamente versatili ed è possibile indossarle su tutto, anche sotto blazer, maglioni e cardigan.

Gonna midi o a-line

Una gonna midi o a-line è perfetta da abbinare a una varietà di top, camicie a maglioni. Funziona bene sia per il giorno che per la sera, può essere adattata a diverse stagioni e sta bene proprio a tutte. In commercio è possibile trovare gonne per tutte le taglie proprio di queste tipologie, a testimoniare l’importanza che hanno nel guardaroba e il successo che riscuotono.

Camicia bianca

Una camicia bianca è un must. Si può indossarla con pantaloni eleganti per l’ufficio o con jeans per un look casual.

Blazer neutro

Un blazer dai colori classici aggiunge immediatamente struttura a qualsiasi look, trasformando outfit casual in qualcosa di più sofisticato. L’importante è scegliere un modello che si adatti bene alla propria silhouette.

Jeans

Un buon paio di jeans, di un taglio che valorizzi la propria figura, è indispensabile. Che siano skinny, bootcut o a gamba larga, l’importante è che facciano sentire a proprio agio.

Pantaloni eleganti

Anche i pantaloni eleganti non possono mancare, perché perfetti per le occasioni più formali.

Abito versatile

È bene prediligere un abito che possa essere indossato sia di giorno che di sera, e che si possa portare sia con i tacchi sia con le sneakers.

Maglione

Un buon maglione, morbido e di qualità, è essenziale per i mesi più freddi. In questo caso è preferibile optare per colori neutri che si possano abbinare facilmente a più pantaloni e gonne.

Cappotto

Un cappotto ben fatto può durare anni e diventare uno degli elementi più preziosi del guardaroba. È bene anche in questo caso scegliere un modello classico, che non passa di moda.

Come creare un capsule wardrobe sostenibile per ogni taglia

Abbiamo visto cosa includere nel capsule wardrobe, ora vediamo brevemente qualche consiglio utile prima di passare all’azione.

Se si vuole creare un armadio sostenibile, prima di tutto è bene esaminare ciò che già si possiede, fare una selezione di ciò che si usa regolarmente e mettere da parte gli abiti che non si indossa più. Alcuni cultori del minimalismo suggeriscono di comporre il proprio guardaroba con non più di una trentina di capi, ma il numero esatto dipende dal proprio stile di vita.

Nel decidere cosa tenere, è importante valutare anche la versatilità dei capi, la qualità, la palette di colori che più si ama, e il modo in cui ci si sente indossandoli, a prescindere dalla taglia o dal proprio bodyshape.

In fondo, la regola base di qualsiasi guardaroba è indossare sempre vestiti che facciano sentire bene.

