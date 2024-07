Scarpe dai vecchi vibratori, ecco le originalissime sneakers realizzate riciclando sex toys

Le sneakers della linea “Plastic Soul” di Rose In Good Faith sono prodotte a partire dal riciclo di giocattoli per adulti, riducendone l’impatto ambientale

Nel panorama della moda sostenibile, una nuova iniziativa sta attirando l’attenzione per il suo audace approccio all’eco-responsabilità. Rose In Good Faith, un marchio emergente fondato nel 2022, ha lanciato una collezione di scarpe che sfida le convenzioni: le sue sneakers sono realizzate con giocattoli sessuali riciclati.

Denominata “Plastic Soul”, la collezione è il frutto di una collaborazione innovativa con Doc Johnson, noto produttore di giocattoli per adulti. Questo progetto pionieristico non solo punta a ridurre i rifiuti, ma apre anche nuovi orizzonti sulla creatività nel design sostenibile.

Dopo mesi di ricerca e sviluppo, i designer sono riusciti a trasformare i sex toys scartati in un materiale valido per la produzione di scarpe, dimostrando che anche i materiali meno convenzionali possono avere una seconda vita.

Le caratteristiche di queste sneakers

Le sneakers della linea “Plastic Soul” sono realizzate in gomma riciclata, un materiale che conferisce loro una notevole resistenza all’acqua e un ottimo grip. Inoltre sono dotate di un supporto per l’arco plantare e di una suola in sughero, che garantisce comfort e durabilità.

Disponibili in quattro colori sul sito di Rose In Good Faith a partire da 60,95 euro, rappresentano anche un passo avanti verso una moda più consapevole e responsabile. Il riciclo dei materiali è essenziale per ridurre l’impatto ambientale dei giochi per adulti, spesso sottovalutati ma che contribuiscono in abbondanza all’inquinamento del suolo e delle acque.

Questi articoli, realizzati in silicone, PVC, plastica e altri materiali sintetici, rilasciano sostanze chimiche tossiche quando vengono smaltiti, che possono contaminare il suolo e le risorse idriche. A ciò si aggiunge spesso il loro smaltimento inappropriato che peggiora la situazione.

Allo stesso tempo l’industria della moda è nota per essere una delle più inquinanti al mondo, con processi di produzione che consumano enormi quantità di risorse e generano emissioni di gas serra. Per questo è fondamentale riciclare i prodotti per produrne di altri verso un futuro più sostenibile.

Fonte: Plastic Soul

