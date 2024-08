Power Hat: il cappello con le celle solari flessibili integrate che ricarica il tuo smartphone in poche ore

EcoFlow lancia il Power Hat, un innovativo cappello solare dotato di celle PERC per ricaricare il tuo smartphone: resistente alla polvere e all'acqua, è l'accessorio ideale per gli amanti delle escursioni

Vi piacerebbe ricaricare il vostro smartphone semplicemente indossando un cappello? Questo accessorio innovativo, dotato di celle solari, permette di trasformare la luce del sole in energia per i vostri dispositivi.

EcoFlow ha presentato il nuovo Power Hat, un cappello solare ampio e flessibile, dotato di celle solari per ricaricare il tuo smartphone. Questo stravagante accessorio è in grado di caricare completamente uno smartphone da 4.000mAh in circa 3-4 ore, ideale per chi ama navigare sui social mentre si trova in campeggio o per chi deve affrontare un deserto alla “Mad Max”.

Caratteristiche Tecniche del Power Hat

Il Power Hat, che ha un costo di 129 dollari, utilizza celle solari realizzate con un materiale sottile e flessibile chiamato silicio monocristallino a contatto posteriore ed emettitore passivato (PERC). Questo consente una ricarica di circa 12 watt attraverso le porte USB-A e USB-C situate sotto la falda del cappello. Il peso complessivo del cappello è di 370 grammi.

Il cappello è certificato IP65, il che significa che è resistente alla polvere e può sopportare getti d’acqua da qualsiasi direzione. Tuttavia, rimane un dubbio sulla resistenza delle porte USB se sottoposte a getti d’acqua diretti, come quelli di una pistola ad acqua. Inoltre, è disponibile in due taglie regolabili: la più piccola varia tra 56-58cm e la più grande tra 59-61cm. Il Power Hat può essere preordinato fino al 31 agosto 2024 e EcoFlow prevede di iniziare le spedizioni a metà settembre.

Fonte: EcoFlow

