Ofély, l’incredibile borsa che cambia colore secondo i tuoi desideri (e che tutte stavamo aspettando)

Richard Peuty rivoluziona il mondo della moda con Ofély, la borsa innovativa che cambia completamente look grazie al semplice tocco di un'app: un'invenzione premiata al Concours Lépine

Una borsa che può cambiare colore in base a gusti e outfit adattandosi perfettamente a ogni occasione. Se amate la moda e siete sempre alla ricerca di accessori innovativi, preparatevi a essere affascinate da Ofély, la borsa che sta facendo parlare di sé al Concours Lépine, il rinomato concorso francese per le invenzioni creato nel 1901.

Ofély nasce dall’ingegno di Richard Peuty. Esteticamente simile a una borsetta con due manici robusti, l’accessorio nasconde il suo segreto nella connessione a un’app che le permette di cambiare colore e motivo. L’inventore francese ha utilizzato le nuove tecnologie per fare in modo che si adatti perfettamente ai tuoi gusti o ai tuoi look. Immagina di volerla nera per un evento formale, o multicolore per una festa con gli amici: non dovrai più cambiare borsa, ma solo il motivo.

Una borsa pensata, quindi per essere un connubio tra moda, innovazione ed ambiente. Pensateci: cambiando look con un semplice tocco sull’app, non c’è più bisogno di acquistare una nuova borsetta. In questo modo, si riducono i rifiuti e si evita l’accumulo di accessori poco usati.

Schermi integrati per un look sempre diverso

Dentro le due pareti parallele della borsa si trovano due schermi infrangibili che possono prendere le sembianze del cuoio o mostrare motivi multicolore, come macchie di vernice. Collegata a un’applicazione, è infatti possibile scegliere lo stile che preferisci per abbinarlo al tuo abbigliamento o al tuo umore. L’inventore sta lavorando anche su un modello maschile e sulla possibilità di proiettare loghi aziendali, rendendo questa borsa ancora più versatile e innovativa.

Ofély non vuole rinunciare alla funzionalità originale di una borsa a mano: prima di essere divertente e innovativa, deve essere comoda e funzionale. Non si tratta di un semplice gadget tecnologico, ma di una vera borsa, che vuota pesa solo 200 grammi.

Unico difetto? Al momento, questa borsa straordinaria non è ancora in commercio. Al Concours Lépine è stato presentato un prototipo funzionante, e la produzione su larga scala è prevista a breve, come spiegato da Peuty:

La mia priorità sarà produrla in Francia. La difficoltà sta nel trovare un laboratorio che accetti piccole serie. Se non ci riuscirò, mi rivolgerò al Portogallo, che ha una grande competenza in questo settore.

