London Fashion Week, protagonisti i vestiti usati: la moda di seconda mano sfila in passerella

Alla London Fashion Week Oxfam, Vinted e eBay hanno sfilato con capi vintage e di seconda mano, portando in passerella abiti realizzati con materiali riciclati e tessuti usati

Alla London Fashion Week la sostenibilità ha preso il centro della scena grazie a sfilate che hanno promosso la moda di seconda mano. Due eventi in particolare, organizzati da Oxfam e eBay, hanno portato alla ribalta il concetto di “pre-loved” con una serie di capi vintage e di seconda mano, sottolineando l’importanza di un’industria della moda più ecologica e consapevole.

Oxfam ha aperto la settimana della moda con la sfilata “Style for Change”, in collaborazione con la piattaforma di rivendita online Vinted. Lo show ha presentato modelli realizzati con materiali riciclati e tessuti usati, mostrando come la moda sostenibile possa essere elegante e innovativa.

Curata dalla stilista Bay Garnett, la sfilata ha visto la partecipazione di celebrità come l’attore George Robinson, la designer Katharine Hamnett e il cantante Frankie Bridge. L’obiettivo era semplice ma chiaro: dimostrare che la moda di seconda mano non solo può competere con il fast fashion, ma può essere una scelta di stile consapevole e alla moda.

Gli abiti firmati usati erano rivenduti in tempo reale su eBay

Oxfam ha lanciato la campagna “Second Hand September” per incoraggiare le persone a scegliere capi usati per tutto il mese, promuovendo così una riduzione degli sprechi nel settore dell’abbigliamento. Tutti i capi presentati durante la sfilata sono stati messi in vendita online su Vinted, rendendo accessibili al pubblico capi unici e sostenibili.

Anche eBay ha fatto il suo debutto alla London Fashion Week con la sua sfilata “Endless Runway”, in occasione del quarantesimo anniversario dell’evento. Presentata dalla modella Leomie Anderson, la sfilata ha mostrato pezzi iconici della moda londinese degli ultimi quattro decenni, tra cui abiti vintage di Vivienne Westwood e accessori come la borsa Bayswater di Mulberry. La particolarità della sfilata è stata che tutti i capi usati erano acquistabili in tempo reale su eBay, un’innovazione che ha avvicinato il pubblico alla moda circolare.

Il messaggio di entrambe le sfilate è far capire come la moda di seconda mano non sia solo una tendenza passeggera, ma una risposta concreta alla crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dell’industria della moda. L’iniziativa di eBay e Oxfam dimostra che è possibile coniugare stile e sostenibilità, aprendo la strada a una nuova era della moda in cui il pre-loved diventa protagonista.

