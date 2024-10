L’invenzione geniale delle sneakers che si adattano alla crescita dei piedi, ma funzioneranno tra gli adolescenti?

È il brand Target che con il suo nuovo paio di sneakers, Ünos by Z, mira a prolungare la vita delle scarpe. Queste snekers, infatti, “crescono” insieme al piede di chi le indossa

Attenzione, ci sono poche semplici regole perché una scarpa piaccia agli adolescenti e diventi cool: deve essere super brandizzata e cavalcare l’onda dell’ultima moda. Passeranno, dunque, l’esame della GenZ queste sneakers innovative che potranno usare da qui all’infinito?

Il brand Target si è infatti inventato una nuova linea di sneakers con un design intelligente che consente loro di “crescere” insieme a chi le indossa, permettendo quindi di allungare il tempo in cui possono essere indossate prima che siano troppo piccole. Sono le scarpe ÜNOS by Sz, che altro non è che l’abbreviazione di “U Need One Size”.

La suola divisa consente a ÜNOS by Sz di espandere la calzatura. Mamma e papà, quindi, non dovranno comprare più scarpe per un bel po’. Il primo problema che Target punta a risolvere, infatti, è che i bambini spesso crescono molto prima che le loro scarpe si siano consumate e talvolta finiscono per dover indossare calzature scomode quando i genitori non si rendono conto che sono troppo piccole.

New and only at TargetUNOS by Sz#target #targetstyle #targetfinds #targetfashion #newandonlyattarget #sneakers #style #sz #unosbysz #unos #fashion Posted by UNOS by SZ on Wednesday, October 2, 2024

Come sono fatte le ÜNOS by Sz

Le ÜNOS by Sz sono caratterizzate da una suola divisa in due sezioni da un canale a forma di Z, ma ogni lato rimane collegato da tessuti flessibili.

Il design consente alle scarpe di espandersi in larghezza e lunghezza, pur fornendo una vestibilità sicura: fino a mezza taglia nella versione per bambini e fino a una taglia intera in quella per i più grandi.

Tutto bello, anche considerando che c’è un buon vantaggio ambientale, poiché significa meno scarpe che finiscono in discarica. Ma, come tutto del resto, il loro successo dipenderà soprattutto dal giudizio dei ragazzi.

