Il rivoluzionario cappuccio richiudibile perfetto per le escursioni che protegge da sole, pioggia e vento

Vi siete mai trovati in mezzo a un’escursione sotto un sole cocente, solo per essere poi sorpresi da un improvviso acquazzone? Oppure avete mai desiderato un cappuccio che non limiti i vostri movimenti e vi lasci le mani libere? Jean-Pierre Lagandré ha affrontato questi problemi e ha creato Overcap, un cappuccio semi-rigido che si aggancia allo zaino, proteggendo da sole, pioggia, vento e neve.

Realizzato in tessuto Ripstop con un valore di colonna d’acqua di 3000 mm, questo accessorio offre protezione contro pioggia, vento, sole e neve. La struttura in plastica infrangibile permette una facile apertura e chiusura con un semplice gesto delle mani, garantendo praticità e comfort.

Grazie al suo design che non tocca la testa, consente una ventilazione ottimale e libertà di movimento. Il cappuccio è certificato Bluesign, a dimostrazione del suo impegno per la sostenibilità. È leggero, facilmente riparabile e progettato per durare nel tempo, rendendolo un compagno ideale per tutte le stagioni.

Caratteristiche principali

Overcap è stato testato in varie condizioni meteorologiche, dimostrando eccellenti prestazioni. Durante le escursioni, ha offerto protezione efficace contro sole, pioggia e vento, mantenendo la testa all’ombra e asciutta. La struttura stabile e le reti laterali mitigano l’effetto vela in presenza di vento forte.

Il cappucccio si aggancia agli spallacci dello zaino, lasciando le mani completamente libere, si monta in pochi secondi e si ripiega velocemente quando non serve. Ideato pensando ai viaggiatori intensivi che affrontano climi differenti, in ogni stagione dell’anno e in molti casi estremi, è ottimo per chi ama immergersi nella natura per osservarla, fotografarla e desidera avere le mani sempre libere e la visione sgombra.

Overap si distingue per la sua capacità di offrire protezione completa senza compromettere la libertà di movimento. La sua facilità di utilizzo e la possibilità di ripararsi dalle intemperie in pochi secondi lo rendono uno strumento indispensabile per ogni escursionista. Se cercate una soluzione pratica e affidabile per le vostre avventure all’aria aperta, potrebbe fare al caso vostro.

Il costo? Circa 120 euro ed è acquistabile sul sito francese Oxaz

