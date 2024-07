Dimentica i tamponi, con questi costumi assorbenti stai tranquilla anche al mare o in piscina (e puoi fare il bagno)

I costumi assorbenti possono davvero essere la "svolta" quando abbiamo il ciclo al mare o in piscina. Non sai quale scegliere tra le varie proposte sul mercato? Vi presentiamo alcune marche che ci piacciono molto

Ormai quasi tutti conoscono gli slip assorbenti che sono diventati un elemento essenziale nella vita quotidiana di molte donne. Decisamente meno noti sono però i costumi mestruali che svolgono la stessa funzione, adattandosi perfettamente alle esigenze di chi vuole trascorrere una giornata al mare o in piscina senza doversi preoccupare di nulla.

Sebbene esistano già molte alternative, come assorbenti interni e coppette mestruali, scegliere questo innovativo “beachwear” è ottimo per chi cerca il massimo comfort e una soluzione pratica e sostenibile per gestire il proprio ciclo mestruale durante le giornate estive.

Come avrete capito, i costumi assorbenti altro non sono che costumi da bagno progettati per offrire assorbenza durante il ciclo. Realizzati con tessuti tecnici avanzati, questi costumi sono in grado di assorbire il flusso mestruale, garantendo protezione e sicurezza senza l’uso di tamponi.

Disponibili in vari modelli, dai bikini agli interi, questi costumi sono pensati per adattarsi a diverse esigenze di stile e comfort. Inoltre, sono progettati per essere sottili e discreti, offrendo protezione senza compromettere lo stile o la libertà di movimento.

Come funzionano i costumi assorbenti

Il funzionamento di questi costumi è semplice e si serve di una combinazione di strati di tessuti tecnici avanzati. Il primo strato, quello a contatto con la pelle, è realizzato in un materiale morbido e traspirante che mantiene la sensazione di asciutto.

Il secondo strato è altamente assorbente, capace di trattenere il flusso mestruale e di prevenire perdite.

Infine, lo strato esterno è impermeabile e resistente all’acqua, garantisce quindi che il costume rimanga asciutto e confortevole anche durante i bagni in piscina o al mare.

Le composizioni dei costumi mestruali possono variare da marca a marca, così come la capacità di assorbenza, che va da flussi leggeri a medi fino ad abbondanti, per rispondere a tutte le esigenze.

I vantaggi dei costumi assorbenti

I vantaggi sono molti e potremmo riassumerli così:

Praticità: i costumi assorbenti rappresentano un’ottima soluzione per chi desidera godersi una giornata in spiaggia o in piscina senza preoccupazioni. La loro capacità di assorbire il flusso mestruale consente di evitare il cambio frequente di tamponi o assorbenti, offrendo una maggiore libertà

i costumi assorbenti rappresentano un’ottima soluzione per chi desidera godersi una giornata in spiaggia o in piscina senza preoccupazioni. La loro capacità di assorbire il flusso mestruale consente di evitare il cambio frequente di tamponi o assorbenti, offrendo una maggiore libertà Risparmio a lungo termine: anche se l’investimento iniziale per l’acquisto di un costume assorbente può sembrare elevato, nel lungo periodo si rivela conveniente. Rispetto all’acquisto costante di prodotti usa e getta, i costumi assorbenti possono essere riutilizzati per anni, permettendo un notevole risparmio economico

anche se l’investimento iniziale per l’acquisto di un costume assorbente può sembrare elevato, nel lungo periodo si rivela conveniente. Rispetto all’acquisto costante di prodotti usa e getta, i costumi assorbenti possono essere riutilizzati per anni, permettendo un notevole risparmio economico Meno inquinamento: l’uso di costumi assorbenti contribuisce significativamente alla riduzione dei rifiuti. I prodotti mestruali usa e getta, come assorbenti e tamponi, rappresentano infatti una grande fonte di inquinamento. Optare per un costume assorbente significa ridurre la quantità di plastica e altri materiali non biodegradabili che finiscono nelle discariche

Come lavare i costumi assorbenti

Il mantenimento di un costume da bagno mestruale è semplice e simile a quello di uno slip mestruale. Vediamo i passaggi da seguire:

Prima del primo utilizzo , è consigliabile sempre lavare il costume da bagno mestruale, sia per un fatto igienico che per attivare la tecnologia assorbente

, è consigliabile sempre lavare il costume da bagno mestruale, sia per un fatto igienico che per attivare la tecnologia assorbente Dopo l’uso , il costume va risciacquato accuratamente con acqua fredda fino a quando l’acqua non risulta limpida poi si può lavare con il resto del bucato, evitando ovviamente lavaggi aggressivi

, il costume va risciacquato accuratamente con acqua fredda fino a quando l’acqua non risulta limpida poi si può lavare con il resto del bucato, evitando ovviamente lavaggi aggressivi L’asciugatura è bene farla all’aria e una volta asciutto, il costume è pronto per essere riutilizzato

Seguendo questi semplici passaggi, il costume da bagno mestruale manterrà la sua efficacia e durata nel tempo.

L’idea di provare un costume assorbente vi intriga ma non sapete dove trovarli e quale scegliere? Niente paura, noi di Greenme dopo un’attenta ricerca e valutazione, abbiamo selezionato alcune delle migliori marche di costumi assorbenti disponibili sul mercato.

I migliori costumi assorbenti

Pueeros

Un marchio che ci piace molto è Pueeros che ha lanciato la nuova collezione di costumi assorbenti, ora disponibili anche nella versione intera con consegna rapida. Questi costumi per il ciclo offrono un’assorbenza equivalente a 2 tamponi, che può arrivare fino a 4 con l’aggiunta di un mini assorbente lavabile e riutilizzabile.

Insomma, consigliatissimi ha chi ha un ciclo abbondante. Grazie ai 4 strati assorbenti, garantiscono zero macchie e zero odori.

Realizzati con il massimo rispetto per la salute e l’ambiente, i costumi sono composti da 100% cotone biologico a contatto con le parti intime. Si può scegliere tra modelli a slip o interi, trovando quello che meglio si adatta al proprio stile ed esigenze (date subito un’occhiata al loro sito).

Apprezziamo molto Pureeros per la scelta rigorosa di non utilizzare – né nei costumi assorbenti né negli altri prodotti venduti sullo shop – materiali potenzialmente pericolosi per la salute.

Essendo i tessuti vaginali tra i più assorbenti del corpo, qualsiasi prodotto o sostanza che entri in contatto con le pareti vaginali verrà assorbito molto più rapidamente rispetto ad altre zone. Per questo motivo, si evitano accuratamente tutte le sostanze dannose.

Ad esempio, sono banditi i furani, spesso presenti negli assorbenti, che sono cancerogeni e possono influenzare il sistema endocrino e riproduttivo. Inoltre, escludono la formaldeide e tutti i suoi rilascianti, come il DMDM, anch’essi cancerogeni. Pureeros si impegna ad utilizzare solo materiali sicuri e salutari, garantendo così prodotti che rispettano la salute e il benessere delle donne.

ELIDB

Questo piccolo brand ci ha colpito moltissimo. I costumi assorbenti ELIDB sono creati a mano da Elisa De Blasio, un’artigiana e modellista diplomata al Polimoda di Firenze. Dopo anni di esperienza nel settore della moda, Elisa ha deciso di lasciare quel mondo per dedicarsi completamente al suo progetto personale, la creazione di un piccolo brand colorato e senza tabù, interamente gestito da lei, che con passione e creatività disegna e realizza costumi e altri prodotti sostenibili.

Nella sua collezione troverete fantasie audaci e colorate, spesso ispirate a parti del corpo che solitamente nascondiamo o di cui parliamo con difficoltà. I suoi prodotti, tra cui anche slip assorbenti e assorbenti lavabili, sono pensati per promuovere un ciclo mestruale consapevole e senza sprechi.

ELIDB propone la sua versione di costume assorbente, che può essere indossato in ogni momento. In che senso? Il costume presenta una parte impermeabile che permette di fare il bagno senza timore di macchiarsi. Quando necessario, basta inserire il pannetto assorbente (incluso) nelle tasche cucite al costume, consentendo così di trascorrere giornate al sole senza dover utilizzare assorbenti tradizionali. Una vera svolta, non trovate?

Il tessuto esterno è realizzato in lycra 100% riciclata, mentre l’interno è composto da tessuto drenante e un pannetto assorbente in canapa.

Una delle particolarità dei prodotti ELIDB è l’uso di materiali certificati e di alta qualità. I tessuti a contatto con le parti intime sono di colori chiari per facilitare la comprensione dei segnali del nostro corpo. Ogni capo è interamente pensato ed elaborato da Elisa, che lavora con dedizione per realizzare il suo piccolo sogno artigianale.

ELIDB adotta un approccio made to order: non esistono capi in pronta consegna, ma ogni costume viene realizzato e tagliato solo dopo l’ordine. Questo metodo permette di ridurre gli sprechi e garantire la massima personalizzazione. Il packaging è privo di plastica e sono disponibili varie opzioni di spedizione per essere il più sostenibili possibile.

Lelambu

Lelambu è nata dall’intraprendenza di due donne: Loren, un’infermiera, e Christiane, un’ingegnera tessile. Queste menti creative hanno affrontato le sfide quotidiane legate alle mestruazioni, con l’obiettivo di risolvere problemi comuni che molte donne incontrano nel vivere il proprio ciclo senza preoccupazioni. Lelambu è un marchio impegnato a fornire soluzioni che consentano alle donne di sentirsi sicure e confortevoli durante il ciclo mestruale. Tutti i loro prodotti sono certificati GOTS (Global Organic Textile Standard), un marchio che garantisce che le materie prime siano biologiche e che la produzione rispetti rigorosi standard ambientali e sociali. Questa certificazione rappresenta un impegno tangibile per la sostenibilità e offre ai consumatori la sicurezza di scegliere prodotti tessili che rispettano l’ambiente e le comunità produttrici. Sul sito Lelambu trovi bikini e costumi da bagno mestruali, anche senza cuciture. Ecowoman Questo brand propone costumi da bagno mestruali che garantiscono protezione anti-perdita anche in acqua. Sono realizzati con tessuti super assorbenti, antibatterici e inodori, garantendo massimo comfort e sicurezza. Si tratta di prodotti ecologici, facili da lavare e che offrono una buona protezione. Le cuciture e la parte impermeabile dei costumi da bagno mestruali sono infatti progettate per impedire al sangue di fuoriuscire. Tuttavia, questi costumi sono pensati per gestire un flusso da leggero a moderato. In caso di flusso abbondante, è consigliabile combinarli con un altro prodotto mestruale per una protezione ottimale. Ecowoman ci piace molto in quanto non solo offre prodotti di alta qualità, ma è anche impegnata nella lotta contro la povertà mestruale. L’azienda dona il 10% dei profitti per aiutare le donne e le ragazze in situazioni precarie ad avere accesso ai prodotti mestruali. Ricordiamo che la povertà mestruale è un problema globale che colpisce 500 milioni di donne in tutto il mondo, impedendo loro di lavorare e studiare. Oduho I costumi da bagno mestruali di Oduho sono progettati per offrire protezione affidabile e comfort assoluto anche in acqua. Questo brand produce un’ampia gamma di prodotti: bikini, costumi interi, tankini o shorts, di modelli classici, eleganti e funzionali, così da soddisfare ogni preferenza e necessità. La tecnologia avanzata con cui sono realizzati questi costumi utilizza diversi strati di tessuto per assorbire l’equivalente di 1 o 2 tamponi, garantendo fino a 8 ore di protezione continua. C’è però da ricordare che, durante il ciclo mestruale, è consigliabile evitare di rimanere a lungo con vestiti o costumi da bagno bagnati. Per flussi mestruali abbondanti, è bene indossare il costume da bagno con una protezione aggiuntiva per garantire una maggiore sicurezza.

