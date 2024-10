Crocs, arrivano le scarpe per i cani per essere “abbinati” alle nostre: ne avevamo davvero bisogno?

Crocs ha lanciato le scarpe per i cani da abbinare a quelle dei loro amici umani: ma si può per seguire una moda fare del male a loro con qualcosa che davvero non serviva?

Crocs ha annunciato il lancio della sua prima linea di scarpe per cani, le Pet Crocs, che saranno disponibili a partire dal 23 ottobre, in occasione del Croc Day. In collaborazione con BARK, un’azienda specializzata in prodotti per animali domestici, Crocs ha sviluppato queste scarpe per cani, pensate per permettere alle persone di abbinare i propri clogs con quelli dei loro amici a quattro zampe durante passeggiate e gite al parco.

Le Pet Crocs, realizzate con schiuma EVA traspirante e dotate di una cinghia regolabile, saranno disponibili in tre diverse misure: piccola, media e grande, adattandosi a cani fino a un peso massimo di 36 kg. I cani, così come i loro padroni, potranno indossare scarpe in due colorazioni fluorescenti: Green Slime e Pink Dragon Fruit, che brillano al buio.

Oltre alle scarpe per cani, Crocs lancerà anche una versione abbinata delle Classic Lined Clogs per adulti, rendendo possibile a proprietari e cani di sfoggiare un look coordinato. Ma non è finita qui perché si potranno personalizzare i clogs con gli esclusivi ciondoli decorativi Jibbitz.

Non dovremmo assecondare solo il nostro desiderio di essere alla moda

Le Pet Crocs avranno un costo di 50 dollari, mentre le scarpe per umani saranno vendute a 65 dollari. Entrambe saranno disponibili sul sito ufficiale di Crocs e in alcuni negozi selezionati. L’idea di creare scarpe per cani sarebbe nata dopo anni di richieste da parte dei fan, che spesso inviavano foto dei loro animali domestici che indossavano Crocs umane.

Questa nuova linea, dunque, risponderebbe a una domanda crescente tra i proprietari di animali domestici, che desiderano condividere con i loro cani anche questa parte del loro stile di vita. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo attorno all’iniziativa, non possiamo non riflettere in maniera critica sull’effettiva necessità e sull’impatto di questo prodotto.

È davvero giusto far indossare calzature ai cani, animali che per natura sono abituati a camminare senza alcun tipo di protezione che li limitino? I cani non hanno bisogno di scarpe, a meno che non si tratti di condizioni specifiche, come superfici estremamente calde o fredde, o situazioni di necessità medica. Forzare un cane a indossare calzature solo per motivi estetici o di moda potrebbe causare disagio all’animale, influenzando il suo equilibrio naturale e la sua capacità di muoversi liberamente.

Le calzature per cani sono dunque tutto fuorché qualcosa di cui noi – o meglio i nostri amici a quattro zampe – abbiamo bisogno, andando a minare il benessere del cane e generando una sofferenza evitabile. Prima di promuovere queste iniziative commerciali, bisognerebbe riflettere sull’effettivo beneficio per l’animale e non solo sul desiderio del proprietario di assecondare le mode.

