Capsule wardrobe: 5 motivi per cui dovresti averne uno

Capsule wardrobe: ne hai mai sentito parlare? Si tratta di uno degli elementi chiave della moda sostenibile, una soluzione concreta che ti permette di ridurre il tuo impatto ambientale semplicemente facendo scelte più eco-friendly. Non si tratta solo di scegliere capi di buona fattura, ma anche di rivedere nella sua totalità il concetto di vestire e acquistare vestiti.

Un guardaroba capsule, infatti, ti permette di vestire bene usando pochi capi di qualità, senza compromettere lo stile.

Vediamo allora tutti i motivi per cui dovresti assolutamente averne uno.

Risparmio di tempo e di soldi

L’idea di fondo del creare un capsule wardrobe è quella di selezionare pochi capi da sfruttare per intero. Restringere il numero di vestiti diminuirà il tempo che in genere impieghi per scegliere cosa indossare. Questo non solo ti fa risparmiare minuti preziosi, ma ti consente anche di investire in pochi pezzi di alta qualità – tra scarpe da donna firmate, accessori e abbigliamento – che durano nel tempo e ti rappresentano meglio.

Per individuare quelli più adatti è possibile dare uno sguardo ai numerosi e-commerce del settore; ad esempio, puoi trovare abbigliamento e ottime scarpe da donna firmate su TheDoubleF, così da selezionare capi di qualità e adatti a ogni occasione.

Anche se inizialmente potresti spendere di più, nel lungo termine risparmierai, poiché non dovrai sostituire continuamente capi economici che si rovinano rapidamente.

Rispetto per l’ambiente

Ridurre il numero di capi nel tuo armadio significa automaticamente abbassare il tuo impatto ambientale. La produzione di abiti richiede enormi quantità di risorse, dall’acqua all’energia, per non parlare delle emissioni di CO2.

Creando un armadio capsula puoi ridurre la tua dipendenza da nuovi acquisti, contribuendo a limitare la domanda di abiti fast fashion, che hanno un ciclo di vita breve e altamente inquinante.

Lotta al fast fashion

Il fast fashion non solo sfrutta le risorse del pianeta, ma spesso si basa su condizioni di lavoro poco etiche. Creare un armadio capsule significa quindi fare una scelta consapevole contro questa industria.

Riducendo il numero di capi che acquisti, orientandoti verso brand sostenibili che rispettano le persone e l’ambiente, e scegliendo di acquistare capi di seconda mano o da brand che promuovono la moda circolare, darai una mano nella lotta contro la piaga del fast fashion.

Comodità e qualità

Dover fare una selezione accurata dei capi, puntando solo su quelli che davvero ami mettere, ha il vantaggio di farti indossare sempre vestiti comodi, che ti fanno sentire a tuo agio e che userai con piacere.

Invece di accumulare abiti che non indosserai mai, seguendo il motto del “non si sa mai”, opta per capi di qualità che potrai usare spesso. In questo modo, non solo sarai sempre ben vestita, ma avrai anche capi che rispecchiano per davvero il tuo modo di essere.

Favorisce la creatività e il minimalismo

Un aspetto spesso sottovalutato dell’armadio capsule? Il suo stimolare la creatività. Avere un numero limitato di capi ti costringe in qualche modo a trovare nuovi abbinamenti e modi di indossare i tuoi vestiti, mantenendo il tuo stile fresco e sfruttando solo quello che hai.

Inoltre, questo modo di vestire strizza l’occhio al minimalismo, una filosofia di vita che si basa sul limitare il numero di oggetti all’essenziale, eliminando il superfluo. Per sommi capi, secondo questa teoria, il numero totali di oggetti da possedere si aggira intorno ai 30. Questo approccio non solo migliora il tuo rapporto con il consumismo, ma riduce anche lo stress legato all’accumulo di cose pressoché inutili.

