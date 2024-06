Allarme tossicità: quasi metà dei prodotti Shein e Temu ispezionati supera i limiti di sicurezza

Sostanze tossiche “centinaia di volte superiori ai livelli accettabili”: i test di sicurezza condotti dal Seoul Metropolitan Government hanno rivelato che quasi la metà dei prodotti Shein destinati ai bambini ispezionati conteneva sostanze chimiche pericolose ben al di sopra dei limiti normativi

I prodotti per bambini, soprattutto collanine e orologi, venduti dal colosso cinese dello shopping online Shein contengono sostanze tossiche in quantità centinaia di volte superiori ai livelli accettabili. Lo ha dichiarato il Seoul Metropolitan Government, il governo della capitale della Corea del Sud, che ha messo sotto la lente di ingrandimento Shein e altri colossi della fast fashion.

Oramai sappiamo bene che il colosso cinese Shein con sede a Singapore negli ultimi anni è cresciuto vertiginosamente in popolarità in tutto il mondo, offrendo una vasta selezione di vestiti e accessori alla moda a prezzi incredibilmente bassi.

In seguito all’ispezione di 93 prodotti per bambini venduti da Ali, Temu e Shein su un totale di 7 volte dal mese scorso, 40 sono stati giudicati non conformi. Di questi, tutti, tranne i sette prodotti per i quali sono stati rilasciati i risultati questa settimana, sono stati rimossi dal sito, ha spiegato un funzionario della Capitale.

Per fortuna, ma solo negli ultimi mesi, la crescita esplosiva ha portato anche a un maggiore controllo delle sue pratiche commerciali e degli standard di sicurezza, nell’Unione Europea finalmente (che ha aggiunto Shein alla lista di aziende digitali abbastanza grandi da sottostare a norme di sicurezza più severe) ma ora anche in Corea del Sud, dove le autorità di Seoul hanno condotto ispezioni settimanali degli articoli venduti da piattaforme tra cui Shein, Temu e AliExpress.

Dall’inizio di quest’anno, la città ha testato la tossicità e la durabilità dei prodotti venduti dalle tre aziende e condotto ispezioni prioritarie su 93 prodotti per bambini e il 43% è stato giudicato non conforme. In alcuni casi, in un singolo prodotto sono stati rilevati più ingredienti dannosi, per un totale di 57 prodotti non conformi.

Per le ultime analisi, le autorità hanno selezionato otto prodotti venduti da Shein, tra cui scarpe per bambini, borse in pelle e una cintura, e hanno scoperto che molti di essi contenevano elevate quantità di ftalati, sostanze chimiche utilizzate per “ammorbidire” la plastica. Un paio di scarpe conteneva 428 volte il livello consentito di ftalati – il più alto osservato finora – e tre borse contenevano una quantità pari a 153 volte il limite.

Gli ftalati sono ampiamente utilizzati e si trovano in migliaia di prodotti tra cui contenitori, prodotti di bellezza e giocattoli. Tuttavia, è noto da decenni che causano disturbi ormonali e sono stati collegati all’obesità, alle malattie cardiache, ad alcuni tumori e ai problemi di fertilità.

Inoltre, sono stati riscontrati alti livelli di piombo e nichel e conservanti vietati come CMIT (clorometilisotiazolinone) e MIT (metilisotiazolinone), noti come ingredienti disinfettanti per umidificatori (3 casi), formaldeide (2 casi), boro (2 casi) e bario (1 caso).

Il funzionario della città di Seoul, Park Sang-jin, ha dichiarato di aver richiesto la rimozione di questi prodotti dalla vendita.

