Abbigliamento per yoga e pilates: abbiamo scelto 5 marchi tra i migliori e più sostenibili

Fai yoga o pilates e hai bisogno di nuovi leggings o top per praticare? Ti presentiamo la selezione di GreenMe di alcuni tra i migliori brand di abbigliamento, un mix perfetto di sostenibilità, comfort e stile

Lo yoga, antica pratica proveniente dall’India, ha conquistato ormai da tempo anche il mondo occidentale, grazie alla sua capacità di promuovere il benessere fisico e mentale contemporaneamente. Non si tratta solo di un esercizio fisico, ma di una vera e propria pratica da vivere ogni giorno e in grado di portare equilibrio e pace all’interno delle nostre vite.

Uno dei vantaggi dello yoga è indubbiamente quello di poterlo praticare ovunque, non si ha bisogno di una costosa palestra o di attrezzature speciali. Basta un materassino e un po’ di spazio (ed esperienza fatta grazie all’aiuto di un maestro), per poter immergersi nelle asana (le posizioni yoga) e nel pranayama (il controllo del respiro).

Si può praticare da soli o in compagnia, magari unendosi ad un gruppo in un centro yoga, palestra, ecc.. La pratica dello yoga, però, si adatta bene anche ad essere vissuta all’aperto, tante persone ormai si incontrano al parco, in spiaggia, ecc.

L’importanza dell’abbigliamento adeguato

Anche se lo yoga non richiede un abbigliamento specifico, scegliere cosa indossare può fare una grande differenza nella tua pratica. I capi che indossi dovrebbero essere il più possibile confortevoli e permettere un’ampia gamma di movimenti, senza restrizioni.

La cosa migliore è optare per tessuti traspiranti che assorbano l’umidità, come il cotone organico o i materiali sintetici ad asciugatura rapida, che ti manterranno fresco e asciutto anche durante le sessioni più intense.

La comodità ovviamente è fondamentale quando si sceglie l’abbigliamento per lo yoga. Cerca quindi capi che si adattino bene al tuo corpo senza essere troppo stretti o troppo larghi, in modo da poterti muovere liberamente senza doverli costantemente sistemare.

Generalmente chi pratica, in particolare alcuni stili di yoga, predilige colori neutri come il bianco che favorisce uno stato mentale di calma e meditazione ma ovviamente il panorama dell’abbigliamento yoga è molto variegato e se non ami questo colore troverai sicuramente alternative che fanno al caso tuo.

Dato poi che la temperatura corporea può variare durante la pratica dello yoga, è consigliabile indossare o portare con sé più vestiti che possano essere aggiunti o rimossi a seconda delle condizioni. Una maglia a maniche lunghe, una felpa leggera o uno scaldacuore possono essere utili durante la parte finale della pratica yoga, quando ci si rilassa, o per meditare dopo aver praticato.

Seguendo questi consigli pratici sull’abbigliamento yoga, potrai godere appieno dei benefici fisici e mentali della tua pratica, immergendoti completamente nel momento presente con serenità e consapevolezza.

È bene poi non dimenticare la sostenibilità: optare per marchi che utilizzino materiali eco-compatibili e pratiche di produzione etiche è senza dubbio la scelta migliore. Acquistare l’abbigliamento giusto per praticare yoga non è solo una questione di stile, ma di funzionalità e rispetto per noi stessi e per il Pianeta.

Non sai quali marchi di abbigliamento yoga scegliere? Ti aiutiamo noi di greenMe che abbiamo selezionato 5 brand che ci piacciono molto.

Le migliori marche di abbigliamento per lo yoga

YOGAGO

YOGAGO offre capi di abbigliamento sportivo dal design accattivante e dai colori vivaci, si va dai top ai leggins, dai pantaloni più ampi agli short, ecc. Questo marchio si impegna anche per la sostenibilità ambientale. Ci hanno colpito in particolare due collezioni.

Biosphere Capsule creata da YOGAGO per Re Yoga

La Biosphere Capsule è una collezione ecosostenibile pensata per accompagnare i tappetini Energy di Re Yoga, ispirati a tre Riserve Unesco: Tanzania, Canarie e Georgia. Questa capsule comprende leggings e bra tops con un pattern esclusivo che riflette i colori e le forme di queste aree.

Realizzati in Italia, i capi utilizzano tessuti ecosostenibili di alta qualità e sono progettati per offrire comfort e libertà di movimento, celebrando la bellezza delle biosfere e rispettando l’ambiente. Il tessuto scelto è prodotto con Q-Nova®️, una fibra di poliammide riciclata ottenuta da materie prime rigenerate e scarti industriali, tramite un processo di rigenerazione meccanica senza l’uso di materiali chimici.

La collezione L♻️VE LIFE Capsule

La collezione LOVE LIFE Capsule con la quale YOGAGO si impegna a proteggere l’ambiente offrendo capi realizzati con tessuti ecosostenibili certificati GRS (Global Recycled Standard). Questi tessuti sono prodotti attraverso il riciclo di plastica marina e altre materie prime rigenerate, riducendo così i rifiuti e contribuendo alla lotta contro la fast fashion.

YOGAGO abbraccia lo slow fashion, preferendo piccole produzioni realizzate in laboratori sartoriali. Qui, la qualità, la cura dei dettagli e la produzione etica sono valori fondamentali. Inoltre, per ridurre ulteriormente gli sprechi, utilizza gli scarti della produzione per creare accessori come bracciali e scrunchies, evitando così di generare ulteriori rifiuti tessili.

Insomma, con questo brand, è possibile unire la passione per lo yoga con l’impegno per un futuro più sostenibile.

CASAGIN

Un marchio che ci piace molto è CASAGIN che offre capi che combinano stile contemporaneo e massimo confort per ogni tipo di situazione.

Alcune opzioni sono adatte alla pratica di yoga e pilates, come la canotta con scollatura tonda a spalla larga e taglio laser, impercettibile, morbidissima, un capo indispensabile nel tuo guardaroba nei mesi più caldi e che si può unire ai jogger CasaGIN che hanno una vestibilità ampia e sono stretti alla caviglia. Non hanno elastico in vita e quindi sono particolarmente leggeri e comodi, perfetti per ogni situazione e stagione.

Entrambi i capi sono realizzati in fibra di faggio, un tessuto ecologico morbido e setoso che combina perfettamente qualità e sostenibilità, garantendo morbidezza, resistenza, elasticità e rapida asciugatura. Inoltre è un tessuto vegano, ipoallergenico e antibatterico, certificato come privo di sostanze nocive per la salute secondo Oeko-Tex Standard 100.

Il tutto 100% made in Italy.

INNER

Il marchio Inner propone capi progettati per abbracciare ogni forma del corpo, offrendo qualità e resistenza. Sul sito si trova un po’ di tutto, dai leggins ai top, dagli scaldacuore ad accessori vari.

Realizzati con tessuti selezionati personalmente da Lucrezia Montrone, fondatrice del marchio che si è ispirata alla sua esperienza come insegnante di yoga dal 2012, i capi di Inner sono sinonimo di sostenibilità e etica. Ogni pezzo infatti è artigianale e prodotto con amore in laboratori italiani, utilizzando materiali eco-friendly o provenienti da rimanenze dead stock per ridurre l’impatto ambientale.

VERVOLA

Vervola incarna l’essenza della moda abbinata alla pratica yoga, riuscendo a combinare versatilità e sostenibilità. Ogni capo è realizzato seguendo principi etici e sostenibili ed è di alta qualità.

Si tratta di opzioni per lo yoga funzionali e durevoli nel tempo, ogni tessuto è certificato per la sua qualità sostenibile e biologica.

Progettati con amore in Svizzera, tutti i capi (tute, pantaloni da yoga, top, accessori, ecc.) sono realizzati eticamente in una sartoria familiare a Bali.

YOGA ESSENTIAL

YogaEssential si definisce più di un marchio ma un vero e proprio progetto nato dal cuore, alimentato dalla dedizione profonda alla pratica yoga. Sul sito troverete prodotti di alta qualità selezionati, un’esclusiva collezione di abbigliamento che offre capi timeless ispirati alla pratica yoga, sviluppati con insegnanti esperti e realizzati in tessuti naturali Made-in-Italy.

Ogni completo è progettato per accompagnare ogni momento della giornata e della pratica con morbidezza e versatilità, trasmettendo valori quali essenzialità, salute e benessere.

