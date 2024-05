Le frasi più belle (e non banali) da dedicare alla mamma per la sua festa

Vi suggeriamo le frasi più belle (secondo noi) da dedicare alla mamma in occasione della sua festa, per dimostrarle amore e stima

Il prossimo 12 maggio si celebra la festa della mamma: un momento per celebrare le donne che, con amore incondizionato e dedizione incrollabile, hanno dato vita, nutrito e guidato il nostro cammino.

Le mamme sono figure straordinarie, capaci di donare tutto se stesse senza chiedere nulla in cambio. Sono il porto sicuro a cui approdare nei momenti di tempesta, il faro che illumina il nostro sentiero, la voce che ci incoraggia a non mollare mai.

Il loro amore è una forza immensa, capace di superare qualsiasi ostacolo. È un amore che non conosce confini, che ci accompagna dalla culla fino all’età adulta, e che resta saldo anche quando la distanza ci separa.

In questa festa, rendiamo omaggio a tutte le mamme del mondo, a quelle vicine e a quelle lontane, a quelle che ancora fanno parte della nostra esistenza e a quelle che ci hanno lasciato troppo presto.

Ricordiamo i loro sacrifici, le loro rinunce, le loro lacrime e i loro sorrisi. Ricordiamo la loro infinita pazienza, la loro saggezza inestimabile e la loro capacità di affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione.

In questa giornata speciale, diciamo loro “grazie”. Grazie per il loro amore incondizionato, per il loro sostegno impareggiabile, per la loro presenza costante nella nostra vita.

Per farlo, abbiamo selezionato alcuni proverbi e aforismi “d’autore” da dedicare alle mamme, da scrivere su un biglietto o da inviare in un messaggino: eccole.

Le frasi più belle da dedicare alla mamma