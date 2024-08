Questa squadra è la prima in Europa a tutelare le mamme calciatrici (e tutte dovrebbero seguirne l’esempio)

Rinnovo automatico per un anno se la gravidanza coincide con la scadenza e assistenza per la cura dei figli durante gli impegni sportivi: svolta in casa Milan per le mamme calciatrici

La squadra del Milan ha introdotto una policy innovativa a sostegno della maternità per le proprie calciatrici, segnando una prima assoluta nel calcio europeo. Questa iniziativa, oltre a rispettare le normative vigenti, offre tutele aggiuntive per le atlete che scelgono di diventare madri durante la loro carriera sportiva.

Tra le misure più rilevanti, il club garantisce il rinnovo automatico del contratto, alle stesse condizioni economiche, per un anno in caso di gravidanza che coincida con la scadenza contrattuale. Inoltre AC Milan fornirà assistenza per la cura dei figli durante gli impegni sportivi delle atlete, coprendo anche le spese di viaggio per i bambini e un accompagnatore.

Questa policy nasce dalla volontà del club di creare un ambiente inclusivo e sicuro, che permetta alle calciatrici di prendere decisioni importanti per la loro vita personale senza compromettere la carriera. Secondo un rapporto FIFPRO, infatti, solo il 2% delle calciatrici intervistate aveva figli e il 47% di loro considerava di abbandonare il calcio per dedicarsi alla famiglia. Con questa misura, tuttavia, si punta a supportare le atlete affinché possano conciliare vita professionale e personale.

Il Milan è stato il primo in Italia a versare i contributi previdenziali alle calciatrici

Il processo di definizione della policy ha coinvolto direttamente le calciatrici della Prima Squadra e della formazione Primavera, attraverso un percorso guidato dall’Area psicopedagogica del Club, basato su incontri e sondaggi. L’obiettivo è continuare a migliorare e adattare l’offerta del club alle esigenze delle sue tesserate.

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, evidenziando come il club si impegni a essere un modello di riferimento, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan, ha ribadito l’attenzione del club verso il benessere delle proprie tesserate, ricordando che il Milan è stato il primo in Italia a versare i contributi previdenziali alle calciatrici, ben prima dell’avvento del professionismo.

