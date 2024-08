Sostenibilità in azienda: che cosa significa e come attuarla

Sostenibilità in azienda? È più di una moda: è il futuro! Scopri come le imprese possono fare la differenza integrando pratiche sostenibili che rispettano l'ambiente, supportano la comunità, e migliorano la governance. È il momento di pensare oltre il profitto e abbracciare un modello di business che faccia bene a tutti. Inizia oggi a rendere la tua azienda un esempio di sostenibilità!

I temi relativi alla sostenibilità animano, ormai da diversi anni, le discussioni e i ragionamenti di governi, aziende e privati cittadini. L’obiettivo comune è ridurre l’impatto che lo stile di vita contemporaneo ha sull’ambiente e sulla società nel suo complesso.

Il concetto di sostenibilità affonda le proprie radici nel 1987, anno in cui venne pubblicato il rapporto Brundtland. È proprio in questo testo, sviluppato dalla World Commission on Environment and Development, che si trova la prima ma sempre attuale definizione di sviluppo sostenibile, il quale viene definito come “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

Il raggiungimento di tale obiettivo richiede grandi cambiamenti e un impegno costante da parte di tutti, comprese le imprese. Adottando i principi della sostenibilità aziendale, le imprese hanno l’opportunità di ridurre il proprio impatto ambientale e sociale, ma anche di compiere un’operazione di sensibilizzazione tra i propri dipendenti e i clienti più affezionati.

Cosa significa sostenibilità aziendale

Quando si parla di sostenibilità aziendale si fa riferimento a un vero e proprio modello di business che sposta l’attenzione dal mero profitto a un insieme di fattori volti a fondere insieme sostenibilità e stabilità aziendale. In particolare, partendo dai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), le imprese cercano soluzioni congeniali per salvaguardare l’ambiente, avere un impatto positivo sulla società e migliorare la loro governance, rendendola più trasparente.

Le iniziative che possono essere messe in atto sono numerose e possono essere adattate e personalizzate da ogni azienda, in base agli obiettivi, alle caratteristiche e alle possibilità.

Sostenibilità ambientale

La sostenibilità aziendale in ottica ambientale prevede la messa in atto di soluzioni rispettose nei confronti dell’ambiente e finalizzate a partecipare alla lotta contro il cambiamento climatico e lo spreco di risorse.

Tra le iniziative che possono aiutare in questo senso rientrano:

l’impiego di energia rinnovabile;

l’uso di materiali riciclati e riciclabili;

la riduzione delle emissioni di CO2 e di altre sostanze nocive;

il contenimento degli sprechi delle risorse;

il corretto smaltimento dei rifiuti;

l’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile;

l’uso di sistemi domotici e smart.

Tutte queste buone pratiche possono essere adottate in ogni fase della catena produttiva, dalla scelta dei fornitori alla progettazione del prodotto, dalla produzione alla distribuzione, fino al termine del ciclo di vita dei prodotti.

Sostenibilità sociale aziendale

Così come per l’ambiente, anche l’impatto sociale dell’azienda può essere riconsiderato e reso più sostenibile. Tale obiettivo può essere raggiunto lavorando su più fronti, dai diritti dei lavoratori e dalla sicurezza sul lavoro fino alle iniziative di welfare e a quelle che possono coinvolgere le comunità locali.

La governance

Il terzo pilastro della sostenibilità aziendale riguarda la governance, ossia le modalità di amministrazione dell’impresa stessa, le quali devono diventare quanto più possibile etiche e trasparenti, al fine di apportare benefici non solo all’azienda stessa, ma anche agli stakeholder e alla collettività nel suo insieme.

