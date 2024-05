Sei triste? Imprenditore istituisce il “congedo infelice” per stare a casa

Una rivoluzione per il benessere dei dipendenti: permettere loro di avere 10 giorni di ferie aggiuntive all’anno da usare quando si sentono infelici

In un’epoca in cui il burnout e lo stress lavorativo sono all’ordine del giorno, Yu Donglai, fondatore e presidente della catena di supermercati Pang Dong Lai nella provincia di Henan, Cina, sta facendo parlare di sé con un’iniziativa innovativa: il “congedo infelice”.

Durante la China Supermarket Week 2024, Yu ha annunciato che i dipendenti della sua azienda avranno diritto a 10 giorni di ferie aggiuntive all’anno, da utilizzare a loro discrezione quando si sentono infelici. Ha dichiarato:

Voglio che ogni membro dello staff abbia libertà. Tutti hanno momenti in cui non sono felici, quindi se non sei felice, non venire al lavoro.

Questo approccio radicale è un tentativo di migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti, permettendo loro di riposarsi quando ne sentono il bisogno senza paura di ripercussioni e infatti la risposta sui social media è stata entusiastica. Molti utenti su Weibo hanno lodato l’innovativa politica di Yu, auspicando che questa filosofia aziendale si diffonda a livello nazionale.

Sono tante le pratiche messe in atto per migliorare il benessere dei dipendenti

Questa mossa di Yu Donglai arriva in un contesto in cui, secondo un sondaggio del 2021, oltre il 65% dei lavoratori cinesi si sente stanco e infelice sul posto di lavoro, a causa di salari bassi, relazioni interpersonali complesse e una cultura di straordinari diffusa.

Non è comunque la prima mossa di Yu in tal senso. Nel marzo 2023 aveva già condannato pubblicamente la pratica degli straordinari forzati, definendola non etica e dannosa per lo sviluppo personale dei dipendenti. Oltre al “congedo infelice”, le politiche di Pang Dong Lai prevedono orari di lavoro di sette ore al giorno, fine settimana liberi e tra 30 e 40 giorni di ferie annuali, inclusi cinque giorni durante il Capodanno lunare.

Con uno stipendio medio mensile di 7.000 yuan, ben superiore alla media del settore, l’azienda si distingue anche per i suoi alti standard di servizio clienti e i numerosi servizi gratuiti offerti nei suoi negozi, come misurazioni della pressione arteriosa e manutenzione della borsa. Yu Donglai ha sostenuto che il suo obiettivo non è crescere in dimensioni, ma garantire che i suoi dipendenti abbiano una vita sana e rilassata.

