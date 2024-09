Dona i tuoi “3 minuti per gli altri”: l’iniziativa che vuole creare il più grande canale di mutuo soccorso al mondo

Dedicando “3 minuti per gli altri” a settimana si può offrire un aiuto professionale a chi cerca un nuovo lavoro, ha bisogno di un consiglio per la carriera o vuole entrare in contatto con qualcuno

“3 minuti per gli altri” è un’iniziativa innovativa lanciata dalla Chance Community per promuovere il mutuo soccorso e favorire le pari opportunità nel mondo del lavoro. L’idea alla base di questa iniziativa è semplice ma potente: dedicare 3 minuti ogni settimana per offrire un aiuto professionale a chi ne ha bisogno, contribuendo così a creare un impatto positivo e concreto nella vita di altre persone.

Il funzionamento è molto intuitivo. Ogni giovedì i membri della comunità ricevono una lista personalizzata di dieci persone che potrebbero beneficiare di un aiuto professionale. Questi profili possono includere persone che cercano un nuovo lavoro, che hanno bisogno di un consiglio sul proprio percorso di carriera o che desiderano semplicemente entrare in contatto con qualcuno che possa aiutarle a fare il prossimo passo.

Il membro può decidere liberamente se e come rispondere, scegliendo di offrire il proprio supporto attraverso la condivisione della propria esperienza o mettendo in contatto le persone giuste. L’obiettivo di “3 minuti per gli altri” è di creare un canale globale di aiuto reciproco, dove ogni membro può essere sia colui che offre aiuto che colui che lo riceve.

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza

Questa rete di sostegno si basa sull’idea che un piccolo gesto può fare una grande differenza e che una connessione giusta al momento giusto può trasformare la vita professionale di una persona. Grazie a questo meccanismo, già questo mese la comunità ha superato i 10.000 “boost” professionali, con oltre 7.000 membri attivi che hanno contribuito a diffondere il sostegno.

Il progetto è presieduto dal Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus e vede il coinvolgimento di numerose organizzazioni sociali come Les Déterminés, EachOne e Nos Quartiers ont du Talent, tutte impegnate nel promuovere pari opportunità lavorative per persone provenienti da contesti svantaggiati.

Muhammad Yunus è un economista e imprenditore sociale bengalese, noto per essere il fondatore della Grameen Bank e il pioniere del concetto di microcredito e microfinanza. Nato il 28 giugno 1940 a Chittagong, Bangladesh, Yunus ha dedicato gran parte della sua vita a sviluppare modelli economici per aiutare le persone più povere, che spesso non hanno accesso al credito attraverso le banche.

Nel 1983 ha fondato la Grameen Bank, un’istituzione finanziaria che offre piccoli prestiti senza garanzie alle persone indigenti, in particolare alle donne, per avviare piccole attività imprenditoriali e migliorare le loro condizioni di vita. Questo approccio ha avuto un impatto significativo sulla riduzione della povertà e sull’empowerment economico delle comunità svantaggiate, ispirando l’adozione di programmi simili in tutto il mondo.

Per il suo lavoro rivoluzionario, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Nobel per la Pace nel 2006, condiviso con la Grameen Bank, per gli sforzi nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dal basso.

E ora lancia questo nuovo bellissimo progetto, con una campagna di comunicazione che sottolinea quanto possa essere significativo dedicare pochi minuti ogni settimana per migliorare la vita di qualcuno. Un gesto che “costa” pochissimo tempo, ma che può essere vitale per l’altro.

Attraverso l’iniziativa “3 minuti per gli altri”, ogni persona può contribuire a creare un circolo virtuoso di aiuto reciproco, in cui il supporto professionale si diffonde di mano in mano, raggiungendo chi è in difficoltà e ampliando le possibilità di carriera per chiunque ne abbia bisogno.

In un contesto lavorativo sempre più competitivo e spesso iniquo, l’idea di dedicare pochi minuti del proprio tempo a sostegno di chi è in difficoltà si allinea perfettamente con il concetto di “economia del dono” promosso da Muhammad Yunus. La sua filosofia, che si fonda sull’inclusione e sull’empowerment dei più vulnerabili, trova in questo progetto un’estensione naturale e moderna. “3 minuti per gli altri” dimostra quanto l’impatto sociale possa essere generato da azioni individuali e quotidiane.

Noi di greenMe, che da sempre invitiamo ogni individuo a contribuire con piccole azioni che, sommate, possono fare la differenza, non possiamo che invitare tutta la nostra community e i nostri lettori a partecipare!

Per farlo è sufficiente registrarsi alla Chance Community e aderire al progetto. Ogni giovedì i partecipanti ricevono un elenco di dieci persone che potrebbero beneficiare di un aiuto professionale. Gli utenti possono scegliere liberamente se e come offrire il loro supporto, ad esempio condividendo esperienze o mettendo in contatto le persone giuste. Questo meccanismo permette a chiunque di diventare parte attiva in una rete di mutuo soccorso globale, contribuendo concretamente a migliorare le opportunità professionali di chi è in difficoltà.

Fonte: Chance

