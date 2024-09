Decathlon inverte i ruoli e pubblica il suo CV sui social per invogliare i giovani a candidarsi

Nel mercato del lavoro, le consuete interazioni tra recruiter e candidati si basano spesso su modelli tradizionali. Ma Decathlon ha scelto di distinguersi invertendo questi codici

Si definisce giovane boomer e innovativa e con un bel po’ di esperienze dal 1976 ad oggi. Decathlon Francia ha un colpo di genio e, per invogliare a candidarsi a posizioni aperte, inverte i ruoli e pubblica il suo stesso curriculum.

Lo ha fatto proprio con tutti i crismi: attitudini lavorative, esperienze nel settore, tratti caratteriali interessanti. E anche su LinkedIn. Non fa una piega.

Piuttosto che pubblicare un classico annuncio, il brand francese ha quindi optato per un nuovo approccio: pubblicare il proprio CV sul social dei lavoratori per antonomasia. L’obiettivo? Attrarre talenti appassionati di sport, innovazione e superamento di se stessi.

Un approccio più che originale che non fa altro che riflette la volontà di avvicinarsi ai candidati utilizzando strumenti moderni e strategie di marketing che soddisfino le aspettative della generazione attuale. L’iniziativa ha l’obiettivo di attrarre potenziali candidati non solo attraverso l’offerta di lavoro, ma anche attraverso i valori comuni che possono condividere con l’azienda.

Non si tratta del primo tentativo di comunicazione creativa del brand. In Canada, Decathlon aveva già fatto colpo ridisegnando i simboli della disabilità sui suoi parcheggi, trasformando queste icone in loghi sportivi. Un modo per rendere omaggio all’inclusione pur mantenendo un’identità decisamente incentrata sull’attività fisica:

In un contesto in cui le aspettative dei candidati sono in continua evoluzione, Decathlon dimostra ancora una volta la sua capacità di pensare fuori dagli schemi per attrarre talenti che condividano i suoi valori, concludono gli esperti.

Voi lo fareste?

