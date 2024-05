“Se sei triste non lavorare”, un imprenditore cinese concede ai suoi dipendenti il congedo di infelicità

Fino a 10 giorni all’anno ci si può assentare dal lavoro se si è tristi: un imprenditore cinese concede ai suoi dipendenti fino a 10 giorni di “congedo di infelicità”, una misura con cui lui vuole incentivare la serenità dei lavoratori e un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. L’iniziativa è di Yu Donglai, fondatore e presidente di Pang Dong Lai, catena di vendita al dettaglio nella provincia cinese di Henan

L’imprenditore, con questa iniziativa, ribadisce la sua condanna alla proverbiale cultura cinese che sostiene orari di lavoro lunghi: il suo personale lavora 7 ore al giorno, ha i fine settimana liberi e riceve una serie di benefit, tra cui cinque giorni liberi durante il Capodanno lunare. In Cina (e non solo) è considerato un vero illuminato.

L’annuncio di questa nuova possibilità data ai dipendenti è stato fatto nel corso della China Supermarket Week del 2024, un evento di sei giorni per promuovere lo sviluppo del settore dei supermercati del Paese.

Voglio che ogni membro dello staff abbia la libertà – ha dichiarato Yu Donglai come riporta il South China Morning Post – Tutti hanno momenti in cui non sono felici, quindi, se non sei felice, non venire a lavorare. Questo congedo non può essere negato dalla direzione. La negazione è una violazione