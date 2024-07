Questa compagnia aerea ha assunto a tempo indeterminato Alle, ragazza con sindrome di Down

Alle Sayers fa ora parte a tempo indeterminato di Virgin Australia dopo aver dimostrato il suo valore e il suo impegno come stagista

Virgin Australia ha annunciato attraverso i suoi canali social un importante traguardo per uno dei suoi membri del team: Alle Sayers, affetta da sindrome di Down. Alle, che ha iniziato il suo percorso con la compagnia aerea come stagista a maggio di quest’anno, ha ora ottenuto una posizione part-time permanente nel team di Melbourne Guest Services.

La sua storia di successo e dedizione è recentemente stata messa in luce al Congresso Mondiale sulla Sindrome di Down, tenutosi a Brisbane. Quando Alle è entrata a far parte di Virgin Australia, la compagnia ha visto subito il suo potenziale e il suo entusiasmo.

Nonostante le sfide, Alle ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e un impegno esemplare, guadagnandosi così un posto fisso all’interno dell’azienda. Il suo percorso, che è iniziato con un’opportunità di esperienza lavorativa ed è culminato con un ruolo stabile, rappresenta un modello di inclusione e meritocrazia.

Accogliere e valorizzare le differenze individuali

Al Congresso Mondiale sulla Sindrome di Down, Alle ha avuto l’opportunità di condividere la sua esperienza personale e professionale, evidenziando l’importanza di accogliere e valorizzare le differenze individuali.

La sua partecipazione non solo celebra il suo successo personale, ma sottolinea anche l’impegno di Virgin Australia nel promuovere la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro, riconoscendo e apprezzando i contributi unici di ciascun membro del team.

Alle ha parlato con passione di come il sostegno e la determinazione possano contribuire a creare opportunità significative per tutti. La storia di Alle Sayers è un esempio tangibile dell’impatto positivo che una cultura inclusiva può avere e Virgin Australia è fiera di avere Alle come parte del suo team.

https://www.linkedin.com/posts/virgin-australia_virginaustralia-wdsc2024-activity-7217009907198222336-f2gY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: