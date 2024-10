Bonus ISCRO per le partite IVA, domande aperte fino a fine mese, come fare domanda

C’è tempo fino al 31 ottobre per richiedere il Bonus ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), contributo destinato ai lavoratori autonomi (con partita IVA), ma non è per tutti. Pensato come ammortizzatore sociale, è rivolto a chi è in difficoltà. Ecco chi e come può fare domanda

C’è ancora tempo per richiedere il Bonus ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), il contributo destinato ai lavoratori autonomi in difficoltà e che ammonta a circa 800 euro al mese. Le domande possono essere inoltrate sul portale dell’INPS fino al prossimo 31 ottobre.

La misura era stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, ora stata stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024, ed è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, ovvero ai liberi professionisti, inclusi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo.

Ma non è per tutti, ecco i requisiti riportati sul sito dell’INPS:

non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Assegno di inclusione ;

; aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;

dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda; aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro ;

; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria ;

; essere titolari di partita IVA attiva

L’indennità, fino a 800 euro al mese, viene erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda e non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

Le domande devono essere inoltrate non oltre il 31 ottobre collegandosi a questo link.

Fonte: INPS

