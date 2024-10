Questa azienda assume anche i 50enni senza leggere i curriculum: così hanno modo di riscattarsi per davvero

Dare spazio ai cinquantenni anche senza esperienze lavorative o titoli: un’azienda ha deciso di adottare questo metodo di selezione dei candidati, permettendo loro di dimostrare quanto valgono sul campo

Energia Comune, una giovane azienda con sede a Bari, rappresenta un esempio di innovazione nel sud Italia, sfidando i pregiudizi spesso legati al Mezzogiorno. Fondata nel cuore della Puglia, l’impresa è impegnata nel settore energetico e conta attualmente 160 dipendenti diretti e 240 collaboratori esterni.

Ciò che la distingue è il suo approccio unico alla selezione del personale e alla gestione delle risorse umane. L’aspetto più innovativo è il metodo utilizzato per il reclutamento dei collaboratori. L’azienda non adotta criteri tradizionali di selezione: i curriculum vengono aperti solo per raccogliere i dati personali, senza dare peso alle esperienze lavorative o ai titoli accademici.

Il focus è invece sulla motivazione, la passione e la determinazione dei candidati. Secondo Stefano Capozzo, HR Manager dell’azienda, ciò che conta è la volontà di imparare e la capacità di affrontare nuove sfide con grinta e voglia di fare.

Una seconda opportunità per tutti

Questa visione ha permesso a Energia Comune di creare un ambiente dinamico e inclusivo, con un’età media dei dipendenti che va dai 20 ai 35 anni. Tuttavia, non mancano le opportunità anche per i più maturi: l’azienda ha infatti assunto diversi cinquantenni, offrendo loro una seconda opportunità dopo interruzioni di carriera.

La formazione è un pilastro fondamentale per l’azienda. I nuovi assunti vengono formati direttamente dall’azienda attraverso percorsi strutturati che li preparano a diventare esperti nel settore energetico. Questo approccio garantisce che i consulenti non siano semplici venditori, ma professionisti preparati, in grado di guidare i clienti nelle scelte legate alla fornitura di energia.

L’obiettivo principale è rendere comprensibili temi spesso complessi come le dinamiche delle bollette, senza utilizzare termini tecnici che possano confondere i clienti. Grazie a questa mentalità innovativa, questa realtà si erge come modello di inclusività e riscatto sociale nel mercato del lavoro in cui non conta l’età o il proprio vissuto ma ciò che si dimostra sul campo, senza pregiudizi e dando a tutti, veramente, una seconda possibilità.

