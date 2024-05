Attraversa tutta Lione con il CV appeso sulla schiena per trovare lavoro, quello che succede dopo è esplicativo dei nostri tempi

Neolaureata in comunicazione, Manon Brandt ha corso 14 km con il curriculum sulle spalle, nella speranza di trovare il suo primo lavoro. E pare ci sia riuscita!

Audacia e originalità potrebbero aver dato i loro frutti. Manon Brandt, la 24enne del Jura, in Francia, che fece scalpore il 24 marzo scorso quando partecipò alla gara podistica Urban Trail di Lione appiccicandosi sulle spalle il suo curriculum, ha trovato lavoro.

La neolaureata, infatti, era alla ricerca del suo primo impiego nel settore della comunicazione dopo aver conseguito un master laurea lo scorso luglio. E, se è vero come è vero, che è sempre più complicato trovare lavoro in certi ambiti, per distinguersi dalla concorrenza in alcuni casi è assolutamente necessario reinventarsi, usare la creatività e sfoderare la carta vincente.

Così ha fatto Manon Brandt, in un modo così semplice quanto del tutto sorprendente: ha preso parte alla corsa di Lione e ha corso 14 km, tutti col curriculum sulle spalle, letteralmente:

Manon Brandt cerca lavoro. Non cercate più, voi state correndo dietro alla vostra futura esperta in comunicazione.

Poche essenziali parole e poi il QR che evidentemente porta al suo portfolio.

Et voilà, è il caso di dire.

In quattro e quattr’otto a Manon si sono spalancate parecchie porte (oltre a 250.000 visualizzazioni del suo video Tiktok e trenta visite giornaliere al suo profilo Linkedin).

Mi hanno contattato una decina di aziende. Ho avuto due colloqui durante la settimana dell’8 e del 9 aprile e sono stato accettato dopo entrambi. Ho avuto la possibilità di scegliere il mio primo lavoro, non è cosa data per tutti, racconta.

Sarà impiegata nel settore delle energie rinnovabili, tramite la società Alexis Assurances: un contratto a tempo indeterminato da responsabile della comunicazione a partire proprio da questi giorni.

Bonne chance, Manon! Che la tua intraprendenza sia di insegnamento ai giovani!

