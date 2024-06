38mila donne saudite hanno fatto domanda per 35 posti da conducenti di treni ad alta velocità

Boom di iscritti rispetto al precedente bando che ha formato e assunto 34 donne per diventare macchiniste dei treni ad alta velocità in Arabia Saudita

Un sorprendente numero di 38.000 donne saudite ha risposto all’annuncio di Renfe KSA, la filiale saudita della compagnia ferroviaria spagnola, che cercava 35 macchiniste di treni ad alta velocità. Questo rappresenta un incremento di 10.000 domande rispetto al precedente bando del 2022. La notevole affluenza di candidature sottolinea il crescente interesse delle donne saudite verso opportunità professionali in settori tradizionalmente dominati dagli uomini.

Renfe KSA ha già formato e assunto 34 donne che sono diventate le prime macchiniste di treni ad alta velocità nel Medio Oriente, segnando un importante passo avanti per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro saudita. La compagnia ha affermato che questa offerta di lavoro rappresenta un chiaro impegno per il futuro delle donne saudite, fornendo loro una carriera stabile e remunerativa.

Il processo di selezione per le nuove aspiranti macchiniste prevede una rigorosa formazione di un anno, composta da 483 ore di teoria e 674 ore di pratica. Al termine della formazione, le partecipanti otterranno la licenza di macchinista e diventeranno parte dello staff operativo del progetto Haramain High Speed Railway (HHR). Questa linea ferroviaria collega le città sante di La Mecca e Medina, offrendo un servizio di trasporto rapido ed efficiente.

Renfe KSA ha assunto più di 800 sauditi in vari reparti

L’iniziativa di Renfe KSA non solo promuove l’inclusione femminile, ma rappresenta anche un significativo progresso nel processo di “sauditizzazione” dell’industria ferroviaria. Infatti, oltre alle macchiniste, Renfe KSA ha assunto più di 800 sauditi in vari reparti, consolidando la sua posizione come pioniere nel settore ferroviario della regione.

L’HHR, la prima ferrovia ad alta velocità del Medio Oriente, è gestita da un consorzio di dodici società spagnole e due locali, con Renfe come principale azionista. Questo progetto non solo migliora l’infrastruttura di trasporto del regno, ma rappresenta anche un simbolo del progresso che si sta cercando di fare in Arabia Saudita.

L’iniziativa di Renfe KSA ha ricevuto elogi per il suo contributo alla diversificazione del mercato del lavoro saudita, offrendo alle donne nuove opportunità di carriera e contribuendo a un cambiamento culturale significativo. Il successo di questo programma potrebbe ispirare altre aziende e settori a seguire l’esempio, promuovendo ulteriormente l’uguaglianza di genere nel regno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: