Suonare metal con gli hijab: questo trio di ragazze indonesiane sta facendo la storia (affrontando temi importantissimi)

Il trio metal indonesiano Voice of Baceprot (VOB) ha fatto la storia come la prima band indonesiana a esibirsi al rinomato Glastonbury Festival in Inghilterra. La band, composta da Firda “Marsya” Kurnia (cantante e chitarrista), Euis “Siti” Aisyah (batterista) e Widi Rahmawati (bassista), ha fatto molta strada da quando ha iniziato a suonare insieme nel 2014 nella conservatrice Garut Regency, in Indonesia.

VOB, che in sundanese significa “rumoroso”, ha conquistato il cuore dei fan con il suo potente mix di thrash metal e messaggi sociali. La loro musica affronta temi come l’emancipazione femminile, la distruzione ambientale e il pacifismo, cantando in inglese, indonesiano e sundanese.

Nonostante le critiche e le opposizioni iniziali da parte di familiari e comunità conservatrici, il trio ha continuato a suonare e a crescere in popolarità, diventando un simbolo di resistenza e innovazione nel panorama musicale indonesiano. La band vede nella musica un mezzo per affrontare i problemi sociali e politici.

Fondono metal e tradizione indonesiana

Il gruppo ha iniziato a suonare grazie all’incoraggiamento di un insegnante, che ha suggerito loro di provare la musica dopo aver constatato che la loro recitazione era “terribile”. Da allora si è esibito in festival importanti come il Wacken Open Air in Germania e si è guadagnato l’attenzione di figure di spicco come l’ex chitarrista dei Rage Against the Machine Tom Morello e la premio Nobel Malala Yousafzai.

La loro partecipazione a Glastonbury è un sogno che si avvera. “Pensavamo che avremmo dovuto suonare prima in altri locali più piccoli, ma abbiamo ottenuto subito il concerto” ha dichiarato Marsya, esprimendo l’entusiasmo e l’incredulità della band. E così le ragazze hanno portato il loro sound unico e la cultura indonesiana su uno dei palchi più prestigiosi del mondo.

Oltre alla musica, VOB è nota per i suoi look distintivi, che combinano hijab neri con abbigliamento metal, abbattendo gli stereotipi di genere e religione. A Glastonbury hanno indossato costumi disegnati appositamente con tessuti tradizionali di Garut e motivi indonesiani, sottolineando ulteriormente il loro orgoglio culturale.

Il loro set è stato una fusione esplosiva di metal e tradizione, mostrando al mondo non solo il loro talento musicale, ma anche la ricchezza della cultura indonesiana. Con una carriera in continua ascesa e un impatto sempre crescente, Voice of Baceprot è pronta a lasciare il segno su scala globale.

