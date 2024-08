Sapevi che Spirit esiste veramente? Il personaggio del cartone è ispirato ad un vero mustang (ed è stato riprodotto fedelmente)

La Dreamworks per creare il personaggio del film d’animazione “Spirit” si è ispirata ad un cavallo reale, con gli animatori che hanno trascorso ore ad osservarlo

Sapevi che Spirit, il famoso mustang che ha ispirato il film d’animazione “Spirit: cavallo selvaggio”, è un cavallo reale? Ancora oggi l’animale vive in un santuario per cavalli selvaggi in California. Nato da genitori catturati in libertà dall’Ufficio di gestione del territorio (BLM) in Oregon, Spirit è un esemplare della razza mustang Kiger.

Con la sua criniera folta, la coda ondulata e gli occhi vivaci, è diventato il modello perfetto per il personaggio animato che ha catturato i cuori di milioni di spettatori. Gli animatori della DreamWorks, prima di realizzare il film nel 2002, hanno trascorso ore a osservare il giovane Spirit per replicare fedelmente i suoi movimenti e la sua espressione.

La loro intenzione era di creare un cavallo animato che riflettesse la realtà della vita di un mustang selvaggio, senza l’uso di dialoghi, ma solo attraverso l’arte dell’animazione. Grazie all’attento studio di Spirit, il personaggio sullo schermo risulta estremamente realistico, capace di esprimere emozioni e forza senza parole.

Ora vive all’American Wild Horse Sanctuary

Dopo il successo del film, Spirit è stato accolto dall’American Wild Horse Sanctuary, gestito dall’organizzazione Return to Freedom, situato nella contea di Santa Barbara, in California. In questo santuario, che si estende su 300 acri di terreno, Spirit continua a vivere come ambasciatore dei cavalli selvaggi, educando il pubblico sull’importanza della conservazione di questi animali e del loro habitat naturale.

Oggi, a 29 anni, Spirit gode di una vita tranquilla nel santuario, dove trascorre le sue giornate interagendo con altri cavalli e con i visitatori che vengono a conoscerlo. Nonostante sia nato in cattività, il suo spirito selvaggio e indipendente è ancora intatto, riflettendo il personaggio che ha ispirato.

La sua fama continua a portare attenzione alla causa dei mustang selvaggi americani, aiutando a diffondere un messaggio di libertà e protezione per questi magnifici animali. Il film lo ha reso un vero e proprio simbolo vivente della lotta per la libertà e la conservazione dei cavalli selvaggi e il suo impatto si estende ben oltre il grande schermo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Return to Freedom

Ti potrebbe interessare anche: