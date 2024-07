“Shrek 5” si farà, il mitico orco verde torna sul grande schermo: quando uscirà il film

È arrivato l’annuncio: “Shrek 5” ci sarà e uscirà nel luglio 2025 con alcuni dei doppiatori originali tra cui Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz

I fan di Shrek possono finalmente gioire: DreamWorks Animation ha ufficialmente confermato la realizzazione di “Shrek 5”. Il nuovo capitolo della saga animata vedrà il ritorno dei doppiatori originali, tra cui Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona).

La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati, che attendevano da tempo il ritorno dell’amato orco verde. La saga di Shrek, iniziata nel 2001, ha rivoluzionato il mondo dell’animazione, conquistando il primo premio Oscar per il miglior film d’animazione e incassando 487 milioni di dollari a livello globale.

Il successo è continuato con “Shrek 2” nel 2004, che ha ottenuto un incasso stratosferico di 928 milioni di dollari. I successivi due film, “Shrek Terzo” (2007) e “Shrek e vissero felici e contenti” (2010), pur non essendo acclamati come i primi due, hanno mantenuto ottime performance al botteghino.

È incerta la partecipazione di Antonio Banderas

Negli ultimi anni, si era spesso parlato di un possibile ritorno di Shrek, e nel 2018 la Universal, proprietaria di DreamWorks, aveva incaricato Chris Meledandri, fondatore di Illumination, di sviluppare nuove idee per la saga. Tuttavia Meledandri ha sempre sottolineato l’importanza di mantenere il cast vocale originale, elemento fondamentale per il successo della serie. Ora, con la conferma di “Shrek 5”, questa visione diventa realtà.

Il film sarà diretto da Walt Dohrn, veterano del franchise, e prodotto da Gina Shay e Chris Meledandri. Brad Ableson fungerà da co-regista. Le riprese vocali sono già iniziate, come rivelato da Eddie Murphy, che ha anche anticipato la possibilità di uno spin-off incentrato sul personaggio di Ciuchino.

Ancora incerta la partecipazione di Antonio Banderas, che ha dato voce al Gatto con gli stivali, personaggio che ha ottenuto due spin-off di grande successo. L’ultimo di questi, “Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio” (2022), ha incassato oltre 485 milioni di dollari, spingendo Universal e DreamWorks a dare il via libera a “Shrek 5”.

Per ora non sappiamo nulla nemmeno sulla trama del cartone, ma sappiamo che la data di uscita del film che è prevista per luglio 2026. I fan possono quindi iniziare il conto alla rovescia per ritrovare Shrek, Fiona, Ciuchino e tutti gli altri amati personaggi in nuove, esilaranti avventure.

