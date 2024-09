In arrivo il sequel de “I Goonies”: presto le riprese del seguito del film cult degli anni ‘80!

È in arrivo il sequel de “I Goonies”, con le riprese che dovrebbero iniziare nell’estate del 2025 per poi approdare al cinema nel 2026 o 2027 facendo felici i più nostalgici

È una notizia che i fan aspettavano da 30 anni: il sequel de I Goonies, uno dei film cult degli anni ‘80, sembra finalmente prendere forma, dopo anni di speculazioni e tentativi falliti. Secondo le recenti notizie riportate dal quotidiano The Sun, la Warner Bros. ha dato il via libera al progetto e le riprese dovrebbero iniziare nell’estate del 2025.

Il film potrebbe arrivare nelle sale nel 2026 o 2027, portando nuovamente sul grande schermo le avventure del gruppo di ragazzi di Astoria, nell’Oregon, che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori nel 1985. Il primo capitolo, diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg, raccontava la storia di un gruppo di amici che, per evitare lo sfratto dal loro quartiere, si mettono sulle tracce del leggendario tesoro del pirata Willy l’Orbo.

Il film, grazie al suo mix di avventura, umorismo e amicizia, incassò 124 milioni di dollari in tutto il mondo e divenne un’icona della cultura pop degli anni ‘80, tanto da influenzare numerosi film e serie successive, tra cui Stranger Things.

Potrebbero anche tornare gli attori del primo film

Nonostante l’enorme successo, la realizzazione di un sequel è sempre stata un’impresa difficile. Steven Spielberg non è mai stato troppo attratto dal progetto, mentre Richard Donner aveva espresso interesse, ma senza mai riuscire a trovare una sceneggiatura adatta.

Anche un’idea per una serie TV è stata accantonata, probabilmente a causa del successo di prodotti simili già sul mercato. L’unica proposta concreta degli ultimi anni è stata quella della produttrice Gail Berman, che aveva pensato a una storia in cui un gruppo di ragazzi avrebbe rifatto I Goonies scena per scena. Tuttavia, non ci sono state evoluzioni su questo fronte.

Il ritorno degli attori originali è uno degli aspetti più attesi dai fan. Tra questi, Jonathan Ke Quan, interprete di Data, ha recentemente vinto un Oscar per il suo ruolo in Everything Everywhere All at Once e si è detto disponibile a riprendere il personaggio che lo ha reso famoso.

Il sequel potrebbe anche includere star come Sean Astin, Josh Brolin e Corey Feldman, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali. Quel che è certo è che, se tutto sarà confermato, il cast proverà a riportare sullo schermo la magia de I Goonies per far appassionare una nuova generazione di spettatori alle loro avventure.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: