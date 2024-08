Sbarca su Netflix il capolavoro dello Studio Ghibli “La tomba delle lucciole” (che ti farà commuovere)

“La tomba delle lucciole” sarà disponibile su Netflix dal 16 settembre: un film profondo, intenso e toccante ambientato durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale

Il capolavoro d’animazione “La tomba delle lucciole”, diretto da Isao Takahata e prodotto dallo Studio Ghibli, sarà finalmente disponibile su Netflix a partire dal 16 settembre 2024. Questo film, uno dei più profondi e commoventi dello studio, è stato originariamente rilasciato nel 1988 ed è basato sul romanzo semi-autobiografico di Akiyuki Nosaka, “Hotaru no haka”.

La pellicola è ambientata durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale e narra la tragica storia di Seita, un quattordicenne, e della sua sorellina Setsuko, che lottano per sopravvivere dopo la perdita dei loro genitori durante i bombardamenti su Kobe.

“La tomba delle lucciole” è noto per la sua narrazione straziante e per la rappresentazione realistica degli orrori della guerra, rendendolo uno dei film più intensi e toccanti mai realizzati dallo Studio Ghibli. A differenza di altre opere dello studio, che spesso incorporano elementi fantastici, questo film si distingue per il suo crudo realismo e per il ritratto delle difficoltà vissute dai civili giapponesi durante la guerra.

Su Netflix sono già 22 i film dello Studio Ghibli in catalogo

Il film è stato proiettato per la prima volta in Giappone insieme a un altro grande classico dello Studio Ghibli, “Il mio vicino Totoro”, creando un contrasto impressionante tra la dolcezza e la fantasia del film di Hayao Miyazaki e la tristezza e gravità della pellicola di Takahata.

“La tomba delle lucciole” ha ottenuto ampi consensi e continua a essere considerato uno dei più grandi capolavori dell’animazione mondiale. L’arrivo di “La tomba delle lucciole” su Netflix completa l’offerta dello Studio Ghibli sulla piattaforma, che già include 22 film dello studio disponibili in oltre 190 paesi, esclusi Stati Uniti e Giappone.

Un’opportunità per una nuova generazione di spettatori di scoprire e apprezzare queste pietre miliari del cinema come “La tomba delle lucciole”, una testimonianza della maestria narrativa di Takahata e un’opera che continua a commuovere e a far riflettere gli spettatori di tutto il mondo.

