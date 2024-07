In arrivo l’attesissimo remake dell’anime Ranma ½: ecco quando debutterà (e cosa possiamo aspettarci)

Dopo il grande successo avuto negli anni ‘90, sta per tornare l’anime Ranma ½ con un remake che debutterà il 5 ottobre in Giappone

Il celebre anime Ranma ½ sta per tornare con un remake atteso da molti fan. La notizia, rivelata tramite il canale YouTube ufficiale dello Studio MAPPA, ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati del genere. Questo nuovo adattamento animato dell’omonimo manga di Rumiko Takahashi debutterà il 5 ottobre 2024 in Giappone, per poi approdare su Netflix.

Ranma ½ narra le avventure di Ranma Saotome e di suo padre Genma, entrambi esperti di arti marziali. Dopo un lungo periodo di allenamento in Cina, ritornano in Giappone. Genma ha combinato un matrimonio per Ranma con una delle figlie di Tendo, un suo vecchio amico e maestro di arti marziali.

La scelta ricade su Akane, la più giovane delle figlie, che non è affatto interessata al matrimonio. Le cose si complicano ulteriormente a causa di una maledizione che affligge Ranma e suo padre: ogni volta che vengono bagnati con acqua fredda, si trasformano rispettivamente in una ragazza dai capelli rossi e in un panda gigante.

Si spera possa coprire tutte le parti del manga originale non adattate

Il manga originale di Ranma ½ è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shōgakukan dal 1987 al 1996 ed è stato successivamente distribuito in Italia da Star Comics. La prima trasposizione animata della serie è andata in onda in Giappone dal 1989 al 1992, per un totale di 161 episodi, e ha riscosso un grande successo anche in Italia grazie alla distribuzione di Dynit.

Il nuovo remake sarà prodotto da Studio MAPPA, noto per lavori di alto profilo come Attack on Titan e Jujutsu Kaisen, garantendo una qualità di produzione elevata. La regia sarà affidata a Konosuke Uda, celebre per la sua direzione di Lovely Complex e oltre 200 episodi di One Piece, promettendo così una combinazione di esperienza e innovazione. Inoltre i doppiatori giapponesi originali torneranno a dare voce a Ranma e Akane, mantenendo un forte legame con il passato.

Netflix ha acquisito i diritti esclusivi per la distribuzione globale del remake, anche se non è ancora chiaro se sarà disponibile su altre piattaforme come Crunchyroll. Una delle maggiori aspettative è che questo remake possa coprire tutte le parti del manga originale che non sono state adattate nel primo anime.

L’attesa è alta e con l’uscita prevista a breve, i fan sono impazienti di scoprire ulteriori dettagli su questa nuova versione di Ranma ½, pronti a immergersi di nuovo nelle avventure di Ranma, Akane e dei loro amici.

