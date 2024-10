Questi sono i film e le serie tv horror più visti in Italia da vedere la sera di Halloween (e non solo)

Volete trascorrere la notte di Halloween all'insegna dell'orrore? Ecco i film e le serie tv a tema orrorifico più seguite d'Italia!

L’avvicinarsi di Halloween 2024 porta con sé, anche in Italia, un rinnovato desiderio di esplorare l’universo del cinema horror, un settore che continua a mostrare un’impressionante vitalità, dovuta in parte all’ampia offerta delle piattaforme streaming. Grazie alle Streaming Chart di JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming consultata da più di 45 milioni di utenti al mese in 140 Paesi diversi, è stato possibile raccogliere ed analizzare i dati di visualizzazione dei titoli horror nelle principali piattaforme in Italia, e stilare una classifica dettagliata dei film e delle serie tv più seguite e ricercate in questa stagione.

Il risultato è una lista intrigante e variopinta, composta da nuove uscite e grandi classici, che rappresentano i gusti del pubblico italiano appassionato di horror e thriller.

La classifica dei film horror in Italia

In termini di distribuzione di titoli horror, Prime Video si distingue come la piattaforma preferita in Italia per gli amanti del genere, con un dominio che sfiora il 39% dell’intera offerta disponibile. Seguono TimVision, che si posiziona come una solida alternativa grazie al suo 31,2%, e Netflix, che, pur proponendo meno titoli, rappresenta il 19,7% dell’offerta horror totale. Disney+, NowTV, Paramount+ e Infinity+ completano il panorama, con percentuali ridotte che mostrano comunque l’ampiezza e la varietà dei servizi a disposizione dei consumatori italiani.

Tra i titoli horror più popolari, spicca “Beau ha paura“, che conquista il primo posto grazie alla sapiente miscela tra tensione e narrazione surreale. Diretto da Ari Aster, già noto per lavori quali “Hereditary” e “Midsommar”, il film segue il protagonista Beau in un viaggio verso la casa della madre, che presto si trasformerà in un incubo fatto di ansie, illusioni ed incontri surreali. La profondità psicologica ed il tono disturbante del film lo rendono un’opera di grande richiamo per gli appassionati di horror più psicologico e introspettivo.

Al secondo posto, “The Menu“, dall’originale intreccio, segue una giovane coppia in visita in un ristorante esclusivo su un’isola remota, dove ogni piatto porta con sé una sorpresa macabra. Il film gioca abilmente con i generi, trasformando la premessa culinaria in un evento carico di tensione ed orrore. Completa il podio “Saw II: La Soluzione dell’Enigma“, seconda iterazione della famosa saga horror, che ripropone il terribile personaggio di Jigsaw in un nuovo gioco di morte che coinvolge un gruppo di vittime disperate. Atmosfera claustrofobica, intreccio pericoloso e scene raccapriccianti per un classico del cinema horror degli ultimi 20 anni.

Proseguendo nella classifica possiamo notare la presenza di un classico italiano, “Profondo Rosso” di Dario Argento, che si posiziona al quarto posto. Film simbolo del giallo-horror, nonché manifesto del regista romano, riesce ancora oggi a conquistare il pubblico grazie ad una regia innovativa, alle atmosfere lugubri ed alla celebre colonna sonora dei Goblin, che ha reso immortale ogni scena di tensione. La trama si concentra sulle vicende di Marc Daly, un pianista che assiste a un omicidio e si lancia in un’indagine personale, immergendosi in un vortice di orrore e mistero che continua, ancora oggi, a fare scuola nel cinema di genere.

A metà classifica troviamo “Teen Wolf: Il Film“, continuazione dell’omonima serie televisiva, che riporta in scena il personaggio di Scott McCall, impegnato questa volta a combattere un nuovo pericolo che minaccia Beacon Hills. Segue “Five Nights at Freddy’s“, ispirato alla famosa saga di videogiochi, in cui il protagonista si trova a fronteggiare terrificanti animatroni in un’atmosfera sempre più inquietante e claustrofobica, per un perfetto connubio tra terrore e suspense. La pellicola “X: A Sexy Horror Story“, in settima posizione, emerge per l’ambientazione anni ’70 e per la trama cruda e violenta: la vicenda segue una troupe impegnata nella produzione di un film per adulti in una remota fattoria, dove l’orrore prenderà presto il sopravvento.

Le ultime posizioni vedono “Shark 2 – L’abisso“, un film d’azione sottomarina in cui un gigantesco megalodonte mette a dura prova la sopravvivenza dei protagonisti, “M3gan“, un horror fantascientifico incentrato su una bambola di intelligenza artificiale dagli istinti violenti, e infine “Terrifier“, che segna il ritorno del sinistro Art the Clown, personaggio che terrorizza per l’imprevedibile violenza ed il trucco inquietante, tipico dei clown di genere.

Le serie horror in Italia: dalla sopravvivenza al paranormale

Non solo film: JustWatch ha infatti stilato anche una classifica delle serie TV horror più seguite. Sul podio troviamo “The Last of Us“, serie ispirata al celebre videogioco, che mette in scena un viaggio di sopravvivenza in un’America post-apocalittica devastata da creature mostruose. Al centro della storia c’è il legame tra Joel ed Ellie, i due protagonisti che, attraverso prove e pericoli estremi, cercano di trovare una via verso la salvezza, tra incontri memorabili e momenti di sconforto.

Segue “L’Attacco dei Giganti“, anime che ha conquistato il mondo e il pubblico italiano: assisteremo ad un’epica lotta tra ciò che resta dell’umanità, confinata nei cosiddetti “Wall”, ed i giganti, creature mostruose assetate di sangue. La serie si concentra sulla la psicologia dei personaggi in un crescendo di tensione e colpi di scena, dove crudezza e realismo la danno da padroni.

In terza posizione troviamo “From“, serie che racconta la misteriosa esperienza di un gruppo di persone intrappolate in una città circondata da inquietanti creature che si aggirano nei boschi. La trama fa bene il suo dovere e proietta gli spettatori in un’atmosfera di costante suspense, mentre i protagonisti cercano una via di fuga da questo incubo senza apparente via d’uscita.

La top 10 delle serie continua con altri titoli di rilievo, come “The Walking Dead” e lo spin-off “Fear the Walking Dead“, opere che hanno segnato la storia recente delle serie horror portando in scena la sopravvivenza umana in un mondo infestato da zombie e dalle minacce interne al gruppo dei sopravvissuti. Trova spazio in classifica anche “American Horror Story“, serie che ha saputo rinnovarsi stagione dopo stagione, con tematiche e situazioni sempre diverse.

In sesta posizione si trova “Evil“, serie dove regnano il paranormale e quel sottile confine tra scienza e fede, mentre “L’Ombra dello Scorpione“, basata sull’omonimo romanzo di Stephen King, ci porta all’interno di uno scenario post-apocalittico in cui il bene e il male si contendono il dominio su ciò che resta dell’umanità. Altri titoli includono “Yellowjackets“, storia psicologica e drammatica che scava nei segreti e traumi delle protagoniste, e “30 Coins“, produzione spagnola che mescola esorcismo e mistero in un racconto intriso di simbolismo religioso.

Le preferenze horror in Europa e Stati Uniti

Oltre ai gusti italiani, JustWatch ha analizzato i dati di altri Paesi, rivelando interessanti differenze e somiglianze. In Europa, film come “The Menu” e “Five Nights at Freddy’s” si confermano tra i più visti anche in Spagna e Germania. La Francia e la Spagna mostrano una predilezione per il genere slasher, con “Terrifier” in cima alle classifiche. Il Regno Unito presenta invece una selezione più varia, con pellicole come “Late Night with the Devil” e “Train to Busan”, titoli che riflettono una preferenza per horror con una componente sociale o psicologica.

Negli Stati Uniti, il gusto si orienta verso esperienze horror estreme e visceralmente coinvolgenti: in vetta alla classifica si trova “Terrifier 2”, un film che spinge i confini dell’horror con scene di violenza grafica e trame psicologicamente impegnative. Segue “Five Nights at Freddy’s”, che è stato apprezzato per l’abilità nel trasporre in modo fedele il mondo dei videogiochi sul grande schermo. Anche “Talk to Me”, titolo che porta l’orrore verso nuove sfumature, si posiziona in alto, mostrando come la narrazione horror americana stia evolvendo verso contenuti che stimolano sia la paura che l’empatia.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: