Pingu, l’amatissimo pinguino che ha conquistato tutti con le sue (dis)avventure torna con una nuova serie in versione stop-motion 3D

Pingu, l’iconico pinguino che ha conquistato generazioni con il suo “Noot Noot!” e le sue avventure tra i ghiacci, è pronto a tornare sugli schermi. A dare vita alla nuova serie è una collaborazione tra Aardman Animation, lo studio britannico noto per classici come Wallace & Gromit e Galline in Fuga, e Mattel Television Studios, che detiene i diritti del personaggio dal 2011.

Questa volta, il piccolo pinguino sarà animato in stop-motion 3D, un ritorno alla tecnica tradizionale che aveva reso la serie originale così amata. La serie riprenderà le atmosfere delle prime stagioni, seguendo le avventure quotidiane di Pingu e della sua famiglia, composta dalla sorellina Pinga e dai loro genitori, oltre a una colorata schiera di amici.

Gli episodi esploreranno le buffe disavventure di Pingu, con situazioni che spaziano dal comico al surreale, facendo leva su un umorismo visivo universale che supera le barriere linguistiche. Come sempre, Pingu si esprimerà attraverso suoni divertenti e incomprensibili, una caratteristica che ha contribuito a renderlo un’icona nel panorama dell’animazione per bambini.

Chi sarà la nuova voce di Pingu?

Il ritorno di Pingu è stato accolto con entusiasmo sia dai nostalgici che dai nuovi fan. Sarah Cox, Direttore Creativo di Aardman, ha dichiarato che la collaborazione con Mattel è stata naturale, poiché entrambi condividono un grande affetto per Pingu e il suo mondo unico.

“L’animazione in stop-motion e il tono eccentrico di Pingu si sposano perfettamente con lo stile di Aardman” ha commentato, sottolineando come il team non veda l’ora di portare nuove storie piene di neve e avventure. Per Josh Silverman, Chief Franchise Officer di Mattel, Pingu rappresenta un personaggio speciale in grado di connettere generazioni diverse e così effettivamente è sempre stato.

Ha infatti ricordato che il ritorno di Pingu sarà caratterizzato da una narrazione in grado di toccare il cuore di persone di tutte le età, offrendo allo stesso tempo un tocco di modernità. La sfida principale del progetto sarà mantenere l’essenza del personaggio pur adattandolo ai gusti del pubblico contemporaneo.

Uno degli aspetti più attesi è la nuova voce di Pingu. Carlo Bonomi, l’attore italiano che originariamente dava vita ai caratteristici versi del pinguino, è venuto a mancare nel 2022, lasciando un’eredità sonora complessa da raccogliere. Resta da vedere se la produzione farà uso di registrazioni storiche o se verrà scelto un nuovo doppiatore capace di ricreare i celebri suoni di Pingu.

Anche se la data di uscita non è ancora stata annunciata, l’attesa tra i fan è già altissima. Giovani e meno giovani stanno aspettando con ansia il ritorno del piccolo pinguino, pronto a portare nuove risate e momenti indimenticabili con il suo celebre “Noot Noot!” e a conquistare nuovi fan.

