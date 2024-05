Perché il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day

Il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day, una saga che ha appassionato generazioni e continua ad affascinare anno dopo anno persone di tutte le età. Ma come mai proprio oggi questa celebrazione? Perché la data odierna è stata scelta internazionalmente per lo Star Wars Day?

Che vi stiate preparando per competere in una corsa di sgusci su Tatooine come il giovane Skywalker, muovendo sulle note della marcia imperiale, allenandovi duramente come allievo Padawan o esplorando le galassie del sistema sperando di incontrare il piccolo Grogu, oggi è il giorno.

Parliamo ovviamente dell’universo Star Wars, dalla prima trilogia alla sequel e alle serie che si sono aggiunte e seguiranno per arricchire e completare la sua complessa ma avvincente storia: Andor, The Mandalorian, The Book of Boba Fett o Ahsoka, una delle ultime live action annunciate in casa Star Wars e attualmente in produzione.

Non c’è giornata migliore per immergersi in questo mondo stellare perché il 4 maggio cade proprio lo Star Wars Day. Ma come mai proprio oggi questa celebrazione? Mai nessun’altra data come questa poteva rendere omaggio al meglio a una delle battute più famose di tutta la saga: che la Forza sia con te, in inglese may the Force be with you.

In lingua inglese infatti il giorno 4 maggio si dice may the fourth, da qui il gioco di parole may the fourth be with you. Geniale a dir poco, vero?

Buon Star Wars Day a tutti i fan. Che la Forza sia con voi (ovviamente)!

