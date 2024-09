Marmolada, Madre Roccia: il documentario sulla “Regina delle Dolomiti” che racconta la sfida di un gruppo di alpinisti nell’apertura di una nuova via

Il documentario Sky Original intitolato "Marmolada. Madre Roccia", in uscita il 16 settembre su Sky Nature e in streaming su NOW, racconta una storia che intreccia avventura e riflessione sull’impatto del cambiamento climatico nelle Alpi.

L’opera realizzata da Coldfocus, con la regia di Matteo Maggi e Cristiana Pecci, si concentra sulla celebre parete sud della Marmolada, la “Regina delle Dolomiti”, e segue l’impresa di un gruppo di alpinisti impegnati nell’apertura di una nuova via di arrampicata.

Il cuore pulsante del documentario seguirà le vicende di tre scalatori esperti: Matteo Della Bordella, Maurizio Giordani e Massimo Faletti, accompagnati dalla giovane aspirante alpinista Iris Bielli.

Il gruppo affronterà una sfida titanica: tracciare un nuovo percorso su una parete leggendaria che, nel corso degli anni, ha attirato i più grandi nomi dell’alpinismo. Le riprese saranno di grande impatto e sapranno catturare al meglio ogni sfumatura del viaggio attraverso le aspre vette delle Dolomiti, offrendoci una preziosa testimonianza inerente le difficoltà fisiche e mentali che caratterizzano un’impresa di questo calibro.

Chi sono i protagonisti del documentario

Matteo Della Bordella, leader della spedizione, è noto nel mondo dell’alpinismo per lo spirito avventuroso e la voglia di esplorare nuove frontiere. Con alle spalle una carriera costellata di successi, Matteo possiede coraggio, determinazione e grande passione per la scoperta.

Al suo fianco troveremo Maurizio Giordani, alpinista esperto e grande conoscitore della Marmolada, con un’esperienza decennale su questi percorsi. Giordani ha aperto più di 50 delle 198 vie di arrampicata presenti sulla parete sud, facendone uno dei massimi esperti del massiccio.

Chiude il gruppo Massimo Faletti, guida alpina che ha dedicato parte della sua carriera a progetti sociali, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle problematiche ambientali legate al cambiamento climatico. Faletti, infatti, è particolarmente impegnato nella tutela dell’ambiente montano, preoccupato dalle trasformazioni che stanno rapidamente alterando certi ecosistemi.

La vera maestosa protagonista: la Marmolada

A fare da sfondo alla narrazione, la straordinaria bellezza della Marmolada, accompagnata da una riflessione sull’emergenza climatica che sta mettendo in pericolo il fragile equilibrio di queste montagne.

L’emergenza climatica

Il documentario, infatti, esplorerà sì le gesta degli alpinisti, ma si soffermerà anche sul drammatico fenomeno del riscaldamento globale, evidente nei ghiacciai che si stanno progressivamente ritirando. Tale fattispecie aspetto assume un’importanza ancora maggiore alla luce del tragico evento avvenuto il 3 luglio 2022, quando un grosso seracco si è staccato dal versante nord della Marmolada, provocando la morte di 11 persone. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità alpina e ha acceso i riflettori sulle conseguenze devastanti del riscaldamento globale.

La Marmolada, come ci ricorda il documentario realizzato da Matteo Maggi e Cristiana Pecci, è una meraviglia naturale da preservare, ma anche una montagna carica di significato per chi la vive quotidianamente. Tra questi, la famiglia Del Bon, che da oltre 70 anni gestisce il Rifugio Falier, situato a 2074 metri nella valle di Ombretta.

Il rifugio rappresenta una meta imprescindibile per alpinisti e escursionisti, nonché un luogo di memoria per generazioni di scalatori. Franca e Dante Dal Bon, attuali gestori, sono figure centrali nel documentario, e porteranno la loro testimonianza diretta di una vita trascorsa ai piedi della montagna, in simbiosi con essa. Il rifugio, di proprietà del Club Alpino Italiano (CAI), è un punto di riferimento per chiunque voglia affrontare le sfide della parete sud della Marmolada, una delle più impegnative e iconiche delle Dolomiti.

Il documentario ci darà la possibilità di conoscere da vicino anche il prezioso lavoro svolto dagli esperti che monitorano costantemente lo stato di salute dei ghiacciai. Tra questi, Alessandro Fellin, ingegnere ambientale e collaboratore della commissione glaciologica del CAI, che analizza l’evoluzione del ghiacciaio della Marmolada e contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di interventi per contrastare i cambiamenti climatici.

La narrazione si dipanerà su due fronti: da una parte, la lotta degli alpinisti contro gli elementi naturali, dall’altra, la lotta contro il tempo, per fermare il degrado di un ecosistema che rischia di essere irrimediabilmente compromesso.

Ricordiamo che il documentario Sky Original “Marmolada. Madre Roccia” uscirà il 16 settembre su Sky Nature e in streaming su NOW. Vi lasciamo al trailer.

