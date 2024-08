Mafalda approda su Netflix: arriva una nuova serie animata (diretta da un regista argentino)

Netflix ha annunciato l’arrivo di una nuova serie animata di Mafalda, diretta dal regista argentino Juan José Campanella

Netflix ha recentemente annunciato una notizia entusiasmante per i fan dei fumetti: Mafalda, l’iconico personaggio creato dal grande fumettista argentino Quino, tornerà in una nuova serie animata che sarà trasmessa dal colosso dello streaming.

Questo progetto, che sarà diretto dal celebre regista argentino Juan José Campanella, segna un passo importante nella storia delle produzioni animate in America Latina, con la promessa di riportare Mafalda sullo schermo con una visibilità globale senza precedenti.

La serie si preannuncia come una delle più importanti realizzazioni animate mai prodotte nella regione, con Campanella, noto per aver vinto un Oscar per il film “Il segreto dei suoi occhi”, alla guida del progetto. In una lettera speciale indirizzata ai fan, il regista ha condiviso il suo profondo legame con l’opera di Quino, esprimendo il desiderio di mantenere intatto l’umorismo, l’ironia e il ritmo che hanno reso Mafalda un personaggio senza tempo.

Non è stata rivelata la data di uscita

Pur riconoscendo che è impossibile migliorare un’opera già perfetta, Campanella si è impegnato a preservare lo spirito originale della serie, rendendola accessibile sia ai nostalgici che a una nuova generazione di spettatori.

La storia di Mafalda, nata dalla penna di Quino oltre 60 anni fa, continua a sorprendere per la sua attualità. I suoi commenti sarcastici e profondi sulla politica, la società e il mondo in generale risuonano ancora oggi, rendendola un personaggio amato da diverse generazioni. La serie animata su Netflix punta a catturare questo spirito, offrendo non solo momenti di riflessione, ma anche tanto divertimento per tutta la famiglia.

Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli specifici sulla data di uscita o sui doppiatori che daranno vita a Mafalda e ai suoi amici, l’attesa è già alta. Gli appassionati di tutto il mondo non vedono l’ora di rivedere sullo schermo la piccola ribelle con i suoi amici Felipe, Manolito, Libertad, Miguelito e Susanita. Questo progetto rappresenta una nuova sfida per Netflix, ma anche un’opportunità unica per far conoscere Mafalda a un pubblico ancora più vasto e a nuove generazioni di spettatori.

Buenas noticias para los fans de ‘Mafalda’. La icónica historieta tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Oscar Juan José Campanella. pic.twitter.com/jTvUifTvgf — Netflix España (@NetflixES) August 6, 2024

