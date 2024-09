Les Fo’Plafonds, la band che suona usando oggetti quotidiani riciclati (e la loro musica ti sorprenderà)

Les Fo’Plafonds è una band che è andata oltre le convenzioni musicali usando per suonare oggetti quotidiani riciclati come pompe, bottiglie, padelle e persino assi da stiro

Les Fo’Plafonds è un gruppo musicale francese che ha rivoluzionato il concetto di musica dal vivo, utilizzando oggetti inusuali come strumenti musicali. Il loro nome, che si traduce in “I controsoffitti”, riflette la loro natura eclettica e creativa: “Fo” è un termine gergale francese che significa “falso”, suggerendo che la band gioca con l’idea di rompere le convenzioni musicali.

Composto da sette percussionisti, il gruppo ha guadagnato notorietà grazie alle loro performance uniche e coinvolgenti. Ma cosa usano per suonare? Ebbene al posto degli strumenti classici utilizzano una varietà di oggetti quotidiani riciclati, come pompe, bottiglie, padelle e persino assi da stiro dando loro una seconda vita e creando suoni sorprendenti.

I loro video non solo sono divertenti da guardare, ma offrono anche un intrattenimento musicale di alta qualità, mescolando visione e audio in modo innovativo. Le loro esibizioni dal vivo sono un vero spettacolo, caratterizzate da un’energia travolgente e da un’incredibile creatività.

Tutto è nato nel 2015 come progetto scolastico

I membri della band si esibiscono con strumenti unici come il “Pochtrophone”, realizzato con bottiglie, e il “Tuborgue”, che sfrutta enormi canne di plastica per produrre melodie affascinanti. Ogni strumento ha una sua personalità e le performance sono sempre accompagnate da un mix di umorismo e talento.

Tutto è nato nel 2015 come progetto scolastico ma grazie all’originalità della cosa Les Fo’Plafonds ha saputo attirare l’attenzione sui social media, accumulando un vasto seguito di fan anche grazie alla partecipazione a programmi tv. Le loro recenti esibizioni hanno registrato il tutto esaurito, con il pubblico impaziente di scoprire quali sorprese musicali la band ha in serbo per loro.

Ogni concerto è un’opportunità per il pubblico di vivere un’esperienza unica, in cui la musica viene creata da oggetti che normalmente non si assocerebbero a performance musicali e che altrimenti finirebbero in discarica. In più combinano musica e messa in scena teatrale con grande umorismo.

In un recente video, il gruppo ha dimostrato la loro ingegnosità suonando tubi con infradito. Ogni tubo, tagliato a lunghezze diverse, produce una nota distintiva quando colpito, dimostrando ulteriormente come la creatività possa trasformare qualsiasi cosa in uno strumento musicale.

In questo momento la band continua con la sua tournee in Francia, portando il loro messaggio di innovazione e passione per la musica alternativa. L’approccio audace e non convenzionale di Les Fo’Plafonds dimostra che la musica può emergere da qualsiasi fonte.

