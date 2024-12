Laura Pausini fa il Signal for Help ai suoi concerti: “un gesto semplice, ricordatevelo sempre”

Laura Pausini nel corso di un suo live ha mostrato come fare il Signal for Help contro la violenza sulle donne, invitando tutte a impararlo e ad usarlo se si è vittima di abusi

Durante i concerti del suo World Tour, Laura Pausini sta lanciando un messaggio potente contro la violenza sulle donne. La cantante infatti ad un certo punto interrompe la sua esibizione per parlare di un tema che le sta particolarmente a cuore, ricevendo un lungo applauso dal pubblico. La sua voce, in quel momento, non è solo quella di un’artista, ma di un’amica, un’alleata e un simbolo di speranza per tante donne vittime di abusi.

Al Forum di Assago, indossando un abito rosso che richiamava simbolicamente il sangue versato da troppe donne, Pausini ha ricordato che “dare l’ergastolo a chi uccide una donna non la riporta in vita, ma è un gesto importante”. Ha citato casi emblematici come quelli di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, vittime di femminicidio, sottolineando l’importanza di una giustizia che dia segnali forti contro una piaga che continua a mietere vittime.

Durante l’intervento, Pausini ha condiviso una storia personale che l’ha profondamente segnata:

Qualche anno fa una ragazza di Torino mi ha chiamata in diretta radio. Non poteva raccontare pubblicamente ciò che stava vivendo, ma ha trovato il coraggio di chiedere aiuto a me. Per cinque anni, ogni volta che veniva violentata, mi telefonava. Io chiamavo la polizia, ma le autorità spesso minimizzavano, definendo il tutto come una semplice ‘discussione di famiglia’. Oggi Alessia, questo il suo nome, è viva e ha raccontato la sua storia in un libro. Ma tante altre non ce la fanno.

https://twitter.com/merylville/status/1861127172456366310/video/1

“Non abbiate paura di chiedere aiuto”

Pausini ha anche spiegato l’importanza del gesto universale per chiedere aiuto, ricordando come si fa il Signal for Help alle donne presenti e a chi avrebbe visto il video, diventato virale sul web:

Quattro dita che si chiudono sul pollice. Questo è il gesto per chiedere aiuto contro la violenza sulle donne, è un gesto molto semplice e che si fa uguale in tutto il mondo. Facciamolo insieme.

Poi ha invitato tutti ad aiutare chi è vittima di violenza, a starle accanto e a sostenerla:

Quando e se conoscete una persona che ha vissuto una tragedia del genere, ed è ancora viva, aiutatela ancora. Perché queste cose non si dimenticano. E c’è una cosa in assoluto che vi chiedo con tutto il cuore: questa sera la cosa che dovete ricordare i più non è nessuna mia canzone, nessun mio abito, nessun ballerino, nessun musicista, nessuno. È questo gesto qui che dovete ricordarvi domani e per sempre.

A quel punto il palco si è tinto di rosso, mentre scorrevano immagini e storie di vittime di violenza. Laura ha cantato “Io sì”, creando un’atmosfera intensa e carica di emozione. Rivolgendosi soprattutto alle sue fan più piccole, la Pausini ha concluso:

Non abbiate paura di chiedere aiuto. La vostra vita merita di essere vissuta senza paure e violenze. Dovete solo conoscere l’amore.

Durante il tour che sta per iniziare continueremo a dedicare una canzone e una riflessione sulla violenza contro le donne, come abbiamo fatto già nelle piazze di Venezia e Sevilla questa estate. É un argomento molto importante che tutti noi dobbiamo affrontare. Il gesto che… pic.twitter.com/wSL79gl5yq — Laura Pausini (@LauraPausini) November 28, 2023

