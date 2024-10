883, la band che ha segnato un’epoca: la serie tv Sky sulla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto

Gli 883 protagonisti di una nuova serie Sky: dall'11 ottobre in onda su Sky e NOW a storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, dagli esordi al successo.

Ricordate la canzone “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”? È stata il trampolino di lancio per gli 883, la band che ha segnato un’epoca. Ora, la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto è una serie TV, 8 puntate in onda dall’11 ottobre su Sky e on demand su NOW.

La serie dedicata agli 883

In un panorama televisivo sempre più ricco di serie e documentari dedicati ai grandi protagonisti della cultura pop italiana, Sky ha annunciato una nuova serie dedicata agli 883, intitolata “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”. Dopo produzioni di successo su personaggi come Rocco Siffredi e Gianna Nannini, questa nuova serie promette di riportare alla luce l’epoca d’oro della band di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Max Pezzali e Mauro Repetto si conoscono durante gli anni del liceo scientifico a Pavia. Uniti dalla passione per la musica, iniziano a suonare insieme, ispirandosi alle sonorità degli anni ’80 e ’90 e utilizzando un linguaggio giovanile e immediato. La loro semplicità e autenticità conquistano subito il pubblico, e l’incontro con il produttore Claudio Cecchetto segna una svolta decisiva per la loro carriera.

Il successo del primo album

Nel 1992, gli 883 pubblicano il loro primo album, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”. Il singolo omonimo diventa rapidamente un tormentone estivo, consacrando la band al successo. L’album vende oltre 650.000 copie, gli 883 diventano un fenomeno nazionale, e canzoni come “Sei un mito”, “Nord Sud Ovest Est”, “Gli anni” e “La dura legge del gol” diventano grandi successi, cantati da intere generazioni di giovani per tanti anni a venire.

La serie TV prende il nome proprio dall’album di esordio e vuole porre l’attenzione sii momenti salienti che hanno definito la carriera di Pezzali e Repetto.

La produzione della serie

Prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, la serie vede alla regia Francesco Ebbasta e Alice Filippi, mentre gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli interpreteranno rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto, portando sullo schermo la loro storia di amicizia e successo.

Nonostante il successo iniziale, il duo entra in crisi tra il 1993 e il 1994, portando all’uscita di Mauro Repetto dalla band. Max Pezzali continua il percorso con una nuova formazione, includendo le coriste Paola e Chiara Iezzi, che poi intraprenderanno una carriera solista. Gli 883 continuano a produrre album di successo come “La donna il sogno & il grande incubo” e “La dura legge del gol”. Tuttavia, nel 2002, Max Pezzali decide di proseguire definitivamente come artista solista, lasciando il marchio 883.

Il ritorno dei successi degli 883

A trent’anni dalle hit che hanno segnato una generazione, Max Pezzali non ha dimenticato i suoi inizi. Il 2 settembre 2023, Pezzali si è esibito al Circo Massimo davanti a circa 60.000 persone, riproponendo molti dei brani storici degli 883. Per l’estate 2024 è previsto il tour “Max Forever (Hits Only)”, che riporterà negli stadi italiani le canzoni che hanno reso indimenticabile la band.

Il trailer della serie

Di cosa parlano i primi due episodi?

Per il giovane Max Pezzali, essere bocciato significa vedere i suoi piani crollare: niente vacanze, lontananza dagli amici e un’estate passata a lavorare nel negozio di fiori di famiglia. Ma la sua passione per la musica è un rifugio prezioso, tutto prende una piega diversa quando Silvia, la ragazza più bella di Pavia, gli propone di uscire, e Max, colto dall’entusiasmo, le promette che le scriverà una canzone.

Nel frattempo, Mauro Repetto ha passato l’estate a lavorare per potersi permettere l’attrezzatura da DJ e adesso è pronto: manca solo la consegna del suo mixtape a un celebre DJ americano in arrivo in città. Quando Mauro conosce Max, il suo nuovo compagno di banco, capisce subito di aver trovato l’alleato perfetto, visto che anche lui ama la musica. In un pomeriggio di avventure, tra i due nasce un’amicizia speciale e Max fa ascoltare a Mauro la sua nuova canzone.

