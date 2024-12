Jalisse, ancora niente da fare: esclusi per la 28° volta da Sanremo (e loro si stappano due birre)

Ancora una volta i Jalisse non parteciperanno al Festival di Sanremo, nonostante per la 28° volta abbiano presentato un brano al Direttore Artistico. Loro la prendono con ironia, stappandosi due birre mentre Carlo Conti annunciava i Big in gara

I Jalisse, il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, hanno reagito con ironia alla loro ennesima esclusione dal Festival di Sanremo, brindando al loro 28esimo “no” consecutivo. Nonostante gli sforzi per tornare sul palco che li aveva consacrati con il brano Fiumi di parole nel 1997, i due artisti non sono infatti stati inclusi tra i 30 big selezionati per l’edizione 2025 del Festival, diretto da Carlo Conti.

I Jalisse, come molti altri pretendenti alla gara, hanno visto in diretta l’annuncio dell’elenco dei partecipanti, avvenuto ieri durante il TG1 pomeridiano. Nel mentre i due si sono stappati due birre quando, arrivati alla fine, il loro nome non è comparso. Poi hanno postato il video sui social, scrivendo:

E noi brindiamo ai 28 NO. Un record incredibile!

La loro esclusione è ormai diventata un fatto simbolico, spesso accompagnato da polemiche e discussioni sul perché di questi continui rifiuti. I due musicisti, tuttavia, non sembrano lasciarsi scoraggiare. In interviste precedenti avevano espresso il loro desiderio di partecipare alla kermesse con due nuovi brani, ma senza farne un’ossessione. Hanno sottolineato come Sanremo rappresenti per loro un sogno, non un obiettivo imprescindibile.

Lo scorso anno erano tornati all’Ariston fuori gara

Il Festival di Sanremo, con la direzione di Conti, ha ampliato il numero di partecipanti, passando da 24 a 30, grazie alla qualità e quantità di brani ricevuti. Nonostante ciò, i Jalisse non sono riusciti a rientrare nel gruppo selezionato, confermando la loro posizione di “perenni grandi esclusi” della competizione.

Lo scorso anno, con il Festival sotto la direzione di Amadeus, i Jalisse erano comunque stati a loro modo protagonisti. Avevano infatti avuto un breve ritorno sul palco, anche se fuori gara. Presentati da Fiorello con un simpatico cartonato, avevano riproposto il loro successo storico Fiumi di parole, ricevendo applausi e dimostrando di essere ancora amati dal pubblico. Tuttavia questa occasione non sembra aver spianato la strada per il loro rientro in gara.

Nonostante le esclusioni, i Jalisse continuano a inseguire il sogno Sanremo con determinazione, mostrando sempre un atteggiamento sereno e ironico. Resta da vedere se il futuro riserverà loro un ritorno trionfale sul palco dell’Ariston, ma per ora la coppia sembra saper affrontare la situazione con un sorriso e un brindisi e senza drammi così come è giusto che sia.

