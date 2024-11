“Interstella 5555”, il film anime realizzato dai Daft Punk, torna al cinema in versione restaurata 4k: le date da segnarsi

Interstella 5555 è un’opera unica. Senza dialoghi, accompagnata solo dalle canzoni dei Daft Punk. Per tanti è un capolavoro che mixa anime e musica elettronica e ora torna al cinema dal 12 al 15 dicembre in versione restaurata 4k

Vent’anni dopo la sua uscita, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, il film anime realizzato dai Daft Punk in collaborazione con Leiji Matsumoto e Toei Animation, tornerà finalmente sul grande schermo.

Dal 12 al 15 dicembre 2024, una versione restaurata in 4K verrà proiettata in oltre 800 cinema sparsi in 40 Paesi, offrendo agli spettatori la rara occasione di vedere il film cult in sala. In Italia, le proiezioni saranno organizzate da Nexo Studios.

Lanciato nel 2003, Interstella 5555 è un’opera unica nel suo genere, creata come accompagnamento visivo per l’album Discovery, uno dei lavori più iconici dei Daft Punk. È privo di dialoghi, se si escludono i testi delle canzoni che compongono la colonna sonora, come “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” e “Digital Love”, diventati veri e propri inni dell’elettronica moderna.

Verrà anche rilanciato l’album “Discovery” in un’edizione limitata da collezione

Il film racconta la storia dei Crescendolls, una band aliena rapita da un’organizzazione segreta per essere trasformata in un gruppo musicale terrestre di successo, con il fine di soggiogare l’umanità. A salvare i musicisti interviene Shep, un eroe spaziale che rischia la vita per liberarli, sacrificio che risveglia nelle persone la voglia di ribellarsi alla manipolazione.

L’annuncio del ritorno di Interstella 5555 ha riportato alla luce una pellicola quasi dimenticata, spesso considerata una “reliquia” dai fan più appassionati dei Daft Punk. Negli ultimi anni, il film era reperibile solo attraverso alcune rare copie in DVD.

Tuttavia l’interesse attorno a questa opera visiva è rinato, alimentato da proiezioni speciali, come quella avvenuta al Tribeca Film Festival nel 2024. Per celebrare l’evento, oltre al ritorno in sala, verrà anche rilanciato l’album Discovery in un’edizione limitata da collezione.

Questo nuovo rilascio includerà l’artwork originale dell’edizione giapponese del 2003, adesivi e card speciali del Daft Club, e sarà disponibile in diverse versioni: 5555 copie di vinile dorato, 5555 CD numerati e 25.000 vinili neri. A questo si aggiunge una linea di merchandising dedicata ai Crescendolls, con magliette e gadget ispirati alla band aliena protagonista del film.

Le prevendite dei biglietti per le proiezioni inizieranno il 13 novembre e sono attese da un pubblico che da tempo sperava in un ritorno dei Daft Punk, o quanto meno, di una celebrazione della loro eredità artistica. Interstella 5555, con il suo mix unico di musica e narrazione visiva, rappresenta una delle più affascinanti collaborazioni tra musica elettronica e animazione e ora è pronta ad essere riscoperta da tutte le generazioni.

