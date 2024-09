Il capolavoro di Miyazaki “Il Ragazzo e l’Airone” è in arrivo su Netflix

Dal 7 ottobre potremo vedere su Netflix il film vincitore dell’Oscar e del Golden Globe “Il Ragazzo e l’Airone” dello Studio Ghibli

L’attesa è finalmente finita. Netflix ha infatti annunciato che il nuovo film di Hayao Miyazaki, intitolato Il Ragazzo e l’Airone, sarà disponibile per lo streaming dal 7 ottobre 2024. L’ultima produzione di Studio Ghibli ha già riscosso un notevole successo, avendo vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione e il Golden Globe, confermandosi come una delle opere più applaudite di Miyazaki.

La disponibilità del film su Netflix si estenderà a livello globale, ad eccezione di Giappone, Stati Uniti e Francia, dove il film sarà distribuito in altri modi. Anche se al momento non c’è un annuncio specifico riguardante l’uscita in Italia, è probabile che gli abbonati italiani possano accedere al film contemporaneamente agli utenti di altre nazioni.

Il Ragazzo e l’Airone mescola abilmente elementi storici con la fantasia, un marchio di fabbrica del lavoro di Miyazaki. Ambientato nel Giappone della Seconda Guerra Mondiale, il film narra le avventure di un giovane protagonista che, dopo aver subito una grave perdita familiare, si trova coinvolto in un’avventura straordinaria. In questa narrazione, il ragazzo è accompagnato da un airone cinerino parlante, che lo guida attraverso un mondo misterioso e affascinante.

In arrivo anche “Una Tomba per le Lucciole”

Oltre a questo nuovo titolo, ci sono ottime novità per gli appassionati del genere perché Netflix aggiungerà anche Una Tomba per le Lucciole al suo catalogo il 16 settembre, aumentando così l’offerta di film dello studio Ghibli. Attualmente, la piattaforma streaming offre già 22 titoli dell’iconico studio giapponese, permettendo agli spettatori di esplorare la ricca filmografia di Miyazaki e dei suoi collaboratori.

L’arrivo di Il Ragazzo e l’Airone su Netflix rappresenta un’opportunità unica per un pubblico più ampio di immergersi nell’immaginario poetico e spesso nostalgico di Miyazaki, conosciuto per la sua capacità di intrecciare temi complessi e universali con storie incantevoli. La sua abilità di dare vita a mondi fantastici, mantenendo una connessione profonda con la realtà, rende ogni suo film un’esperienza straordinaria.

In attesa del lancio ufficiale, i fan di Miyazaki possono iniziare a prepararsi per questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a incantare e a emozionare come solo le opere di Studio Ghibli sanno fare. Una storia per tutte le età grazie alla combinazione di temi profondi, avventura e elementi fantastici da guardare in famiglia.

