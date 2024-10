“Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki finalmente su Netflix: ecco perché non te lo puoi proprio perdere

L’ultimo capolavoro di Hayao Miyazaki è finalmente disponibile anche su Netflix, andando ad arricchire il già folto catalogo di film dello Studio Ghibli presenti sulla piattaforma

Hayao Miyazaki, uno dei più grandi maestri dell’animazione giapponese, ha incantato il pubblico ancora una volta con il suo ultimo capolavoro, Il ragazzo e l’airone. Per chi non l’avesse visto, l’occasione è ghiotta perché ora è disponibile su Netflix.

Questo film rappresenta un ritorno trionfale del regista dopo un decennio di pausa, e la sua narrazione profonda e complessa ha già conquistato sia spettatori che critica, portando a casa anche il prestigioso Premio Oscar come miglior film d’animazione.

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Il ragazzo e l’airone racconta la storia di Mahito, un giovane ragazzo che affronta il trauma della perdita della madre durante un bombardamento a Tokyo. Trasferitosi in campagna con il padre e la nuova moglie di quest’ultimo, Mahito lotta per trovare il suo posto nel mondo e per accettare la sua nuova realtà familiare.

La svolta arriva quando incontra un airone parlante che lo guida in un mondo fantastico, una dimensione onirica che si trova al confine tra la vita e la morte. Questo viaggio attraverso un universo immaginario pieno di creature bizzarre e colorate rappresenta una profonda riflessione sul dolore, sulla crescita personale e sul potere della fantasia di trasformare la realtà.

Il catalogo Netflix è ricco di film di Miyazaki

Il ragazzo e l’airone non è solo un film per bambini. Con il suo intreccio complesso e la sua estetica visivamente ipnotica, si rivolge anche a un pubblico più maturo, esplorando temi come la perdita, la morte e il rapporto tra immaginazione e realtà. Le creature fantasiose, tra cui aironi parlanti e parrocchetti giganti, contribuiscono a creare un mondo surreale, dove la magia e l’assurdo si mescolano senza soluzione di continuità con la dura realtà storica e personale di Mahito.

Per gli amanti dell’animazione, Netflix offre anche un’ampia collezione delle opere più iconiche di Miyazaki, creando l’opportunità perfetta per un vero e proprio festival casalingo dedicato al maestro giapponese. Dai classici come Principessa Mononoke e Il castello errante di Howl, fino a titoli più leggeri come Porco Rosso e Kiki – Consegne a domicilio, ogni film offre uno spaccato unico dell’immaginario creativo e visionario di Miyazaki. Oltre ai lungometraggi, su Netflix è disponibile anche la serie animata Conan il ragazzo del futuro, diretta da un giovane Miyazaki nel 1978, che offre uno sguardo ai primi anni della sua carriera.

Ma prima di tutti vi invitiamo a vedere Il ragazzo e l’airone, un viaggio emozionante e visivamente mozzafiato che testimonia il genio di Miyazaki e che lo ha nuovamente confermato come una leggenda vivente dell’animazione.

