I Simpson hanno predetto anche la cattura di un pesce a 3 occhi, l’ultimo in Groenlandia

Pesci a 3 occhi proprio come il Blinky dei Simpson pescato da Bart nei pressi della centrale nucleare. Un altro esemplare sarebbe stato catturato in Groenlandia tra i post che rimbalzano sui social. Ancora una profezia avverata?

È a dir poco incredibile quante volte i Simpson abbiano “predetto il futuro” nelle loro puntate, in situazioni e avvenimenti nati dalla penna di Matt Groening e realmente accaduti negli anni a venire, anche a distanza di decenni.

Nella cittadina di Springfield, tra le sue strade, le sue scuole, le sue aziende, va in scena un pezzo della storia americana, anche quella che ancora non si conosce. Pensiamo al successo elettorale di Donald Trump o a quello che è diventato l’odierno Farmville.

C’è anche un altro evento che non è sfuggito ai fan più sfegatati. Negli episodi trasmessi nel 1990 vi è una puntata in cui Bart pesca un pesce color arancio a tre occhi.

L’animale, ribattezzato Blinky, nuotava in un lago fuori la centrale nucleare. Sarebbero state le radiazioni a conferire al pesce questo suo bizzarro aspetto.

È curioso notare che nel 2011, quindi due decenni dopo, un pesce a 3 occhi venne trovato in un bacino vicino a una centrale nucleare in Argentina. E non finisce qui.

Secondo un post condiviso recentemente su Reddit, un pesce a 3 occhi sarebbe stato pescato a largo delle coste della Groenlandia. Il collegamento alla serie d’animazione e alle sue profezie è stato pressoché immediato, anche se la cattura e il tipo di contenuto hanno dato adito a qualche polemica.

“I Simpson l’hanno fatto di nuovo” ha commentato un utente. “È stato forse a Springfield” ha scritto un altro. “È Blinky” si legge ancora.

Profezia oppure una buona dose di fortuna mista a tanta immaginazione? Non sappiamo molto su questo esemplare, ma le mutazioni sono ben documentate in natura.

Fonte: Reddit

